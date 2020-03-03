Российских велогонщиков шестые сутки не выпускают из отеля в ОАЭ из-за коронавируса

В отеле оказались спортсмены команд Cofidis, Groupama-FDJ и Gazprom-RusVelo. Они принимали участие в «Туре ОАЭ». Организаторы отменили заключительные этапы многодневки после того, как появилась информация о заражении двух участников коронавирусом.

«Все команды находились в гостинице, где проводились тестирования. Тестирования провели и стали народ отправлять по домам. Всех, кроме нас. Ну, не только нас, были три команды, которые жили на одном этаже в гостинице», — рассказал в интервью телеканалу «360» менеджер команды Gazprom-RusVelo Ренат Хамидулин.