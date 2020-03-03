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21:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Российских велогонщиков шестые сутки не выпускают из отеля в ОАЭ из-за коронавируса

Российские велогонщики оказались заперты в одном из отелей Абу-Даби (ОАЭ). Местные власти не выпускают спортсменов из-за опасений распространения коронавируса. Помимо россиян, в таком же положении оказались и французские велогонщики.

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В отеле оказались спортсмены команд Cofidis, Groupama-FDJ и Gazprom-RusVelo. Они принимали участие в «Туре ОАЭ». Организаторы отменили заключительные этапы многодневки после того, как появилась информация о заражении двух участников коронавирусом.

Справка
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«Все команды находились в гостинице, где проводились тестирования. Тестирования провели и стали народ отправлять по домам. Всех, кроме нас. Ну, не только нас, были три команды, которые жили на одном этаже в гостинице», — рассказал в интервью телеканалу «360» менеджер команды Gazprom-RusVelo Ренат Хамидулин.

По словам спортсмена, российских велогонщиков удерживают в гостиничных номерах уже шестые сутки.

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