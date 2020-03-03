Российских велогонщиков шестые сутки не выпускают из отеля в ОАЭ из-за коронавируса
Российские велогонщики оказались заперты в одном из отелей
Российские велогонщики оказались заперты в одном из отелей
В отеле оказались спортсмены команд Cofidis,
«Все команды находились в гостинице, где проводились тестирования. Тестирования провели и стали народ отправлять по домам. Всех, кроме нас. Ну, не только нас, были три команды, которые жили на одном этаже в гостинице», — рассказал в интервью телеканалу «360» менеджер команды
По словам спортсмена, российских велогонщиков удерживают в гостиничных номерах уже шестые сутки.