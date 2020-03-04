Два члена российской велокоманды заразились коронавирусом в ОАЭ

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У двух членов российской велокоманды «Газпром-Русвело», которая уже несколько дней остается заблокированной на карантине в отеле ОАЭ, был подтвержден коронавирус. Телеграм-канал Baza утверждает, что заболели гонщик Игорь Боев и механик Дмитрий Филиппович.

Остальные члены команды, даже имеющие отрицательные результаты, пройдут повторные тесты, передает Р-Спорт со ссылкой на старшего советника посольства России в ОАЭ Юрия Видакаса. Он добавил, что власти ОАЭ обещают продержать команду на карантине 7−10 дней, после чего отпустить.

По предварительным данным, Боев и Филиппович могли заразиться от своих коллег из Италии, с которыми контактировали во время соревнований.

Напомним, многодневная велогонка «Тур ОАЭ» была отменена за два этапа до конца после обнаружения коронавируса у двух итальянских сотрудников одной из команд. После этого гонщики и персонал «Газпром-Русвело» были помещены на карантин в один из отелей на острове Яс на въезде в столицу ОАЭ Абу-Даби.