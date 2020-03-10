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15:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Абу-Даби госпитализировали гонщика «Газпром-Русвело» с коронавирусом

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российского велогонщика команды «Газпром-Русвело» Дмитрия Страхова госпитализировали в Абу-Даби с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

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Источник: Спорт РИА Новости

Об этом команда сообщила в своем Instagram.

«После прохождения пятого теста в отеле мне сказали, что у меня позитивный результат на коронавирус и мне нужно отправиться в госпиталь. Результатов анализов я, правда, не видел. В госпитале провели дополнительные тесты, взяли анализ крови и обещали сообщить результаты в ближайшее время. Жду. Чувствую себя нормально, я соблюдал и продолжаю соблюдать все меры безопасности, надеюсь, что эта ситуация разрешится в скором времени», — прокомментировал случившееся Страхов.

Ранее в связи с распространением коронавируса организаторы отменили два этапа веломногодневки «Тур ОАЭ», российскую команду поместили на карантин в одном из отелей Абу-Даби. Трех гонщиков команды госпитализировали для дополнительных тестов.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в 110 странах превысило 113 тысяч человек, более четырех тысяч умерли.

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