В Абу-Даби госпитализировали гонщика «Газпром-Русвело» с коронавирусом
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российского велогонщика команды «Газпром-Русвело» Дмитрия Страхова госпитализировали в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российского велогонщика команды «Газпром-Русвело» Дмитрия Страхова госпитализировали в
Об этом команда сообщила в своем Instagram.
«После прохождения пятого теста в отеле мне сказали, что у меня позитивный результат на коронавирус и мне нужно отправиться в госпиталь. Результатов анализов я, правда, не видел. В госпитале провели дополнительные тесты, взяли анализ крови и обещали сообщить результаты в ближайшее время. Жду. Чувствую себя нормально, я соблюдал и продолжаю соблюдать все меры безопасности, надеюсь, что эта ситуация разрешится в скором времени», — прокомментировал случившееся Страхов.
Ранее в связи с распространением коронавируса организаторы отменили два этапа веломногодневки «Тур ОАЭ», российскую команду поместили на карантин в одном из отелей
По последним данным, число зараженных коронавирусом в 110 странах превысило 113 тысяч человек, более четырех тысяч умерли.