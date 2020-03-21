Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
16:43 (мск), источник: Sports.Ru

Эксперт по делу Армстронга, экс-член рабочей группы WADA отстранен за допинг

Американское антидопинговое агентство (USADA) отстранило на 4 года за допинг 36-летнего велогонщика Джона Гливса.

Наверх

В допинг-пробе Гливса, которую он сдал на чемпионате США по велоспорту в серии «Мастерс», обнаружен анаболический стероид оксандролон.

По информации портала CyclingTips, Гливс является доцентом кафедры кинезиологии Калифорнийского государственного университета. Его основным исследовательским интересом, указанным в университетской биографии, является «изучение допинга в спорте с разных социокультурных точек зрения».

Во время загрузки произошла ошибка.

Гливс является автором книг и публикаций по истории допинга и этичности его применения в спорте. В 2015 году он выступал экспертом в допинговом деле Лэнса Армстронга.

Также Гливс работал антидопинговым консультантом в Федерации велоспорта США и был членом рабочей группы Всемирного антидопингового агентства (WADA) по предотвращению распространения допинга в спорте.

Источник — USADA

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Хоккейная пустота. Чемпионат мира отменен, надежда только на НХЛ
Президент РПЛ назвал самую оптимистичную дату возобновления ЧР
В США опасаются атак «русских хакеров» во время Олимпиады-2020
Лучший лыжник сезона Большунов раскрыл размер своего заработка
Клубы Манчестера пожертвовали средства в продовольственные фонды
Футболистка сборной Казахстана стала игроком «Зенита»
Назван самый тестируемый РУСАДА клуб КХЛ в 2020 году
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь