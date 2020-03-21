Эксперт по делу Армстронга, экс-член рабочей группы WADA отстранен за допинг

В допинг-пробе Гливса, которую он сдал на чемпионате США по велоспорту в серии «Мастерс», обнаружен анаболический стероид оксандролон.

По информации портала CyclingTips, Гливс является доцентом кафедры кинезиологии Калифорнийского государственного университета. Его основным исследовательским интересом, указанным в университетской биографии, является «изучение допинга в спорте с разных социокультурных точек зрения».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f853d43eca9b64262ee1" data-vnd="f853d43eca9b64262ee1" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f853d43eca9b64262ee1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Гливс является автором книг и публикаций по истории допинга и этичности его применения в спорте. В 2015 году он выступал экспертом в допинговом деле Лэнса Армстронга.

Также Гливс работал антидопинговым консультантом в Федерации велоспорта США и был членом рабочей группы Всемирного антидопингового агентства (WADA) по предотвращению распространения допинга в спорте.