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20:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Суд отклонил иск российских велогонщиков к ВАДА и Макларену

Суд провинции Онтарио (Канада) отказал в удовлетворении иска российских велогонщиков к Всемирному антидопинговогому агентству (ВАДА) и юристу Ричарду Макларену, автору доклада о допинге в российском спорте.

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Источник: Спорт-Экспресс

После доклада Макларена россияне Дмитрий Страхов, Кирилл Свешников и Дмитрий Соколов лишились права участвовать в Олимпиаде-2016 вследствие решения ВАДА.

Россияне требовали возместить ущерб вследствие пропуска Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Однако их иск был отклонен, о чем сообщила пресс-служба ВАДА. Проигравшая сторона оплатит агентству и Ричарду Макларену судебные издержки.

— ВАДА приветствует решение отклонить этот иск, — сказал генеральный директор организации Оливье Ниггли. — Это важный вердикт, который поддерживает решение CAS, которое было принято и поддержано всем спортивным движением. Это решение справедливо закрывает дверь для попыток возобновить судебное разбирательство путем подачи исков внутренней юрисдикции.

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