Суд отклонил иск российских велогонщиков к ВАДА и Макларену

Источник: Спорт-Экспресс

После доклада Макларена россияне Дмитрий Страхов, Кирилл Свешников и Дмитрий Соколов лишились права участвовать в Олимпиаде-2016 вследствие решения ВАДА.

Россияне требовали возместить ущерб вследствие пропуска Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Однако их иск был отклонен, о чем сообщила пресс-служба ВАДА. Проигравшая сторона оплатит агентству и Ричарду Макларену судебные издержки.