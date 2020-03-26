Велогонщик Сиваков не смог прилететь в Россию из-за ситуации с коронавирусом
МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский велогонщик Павел Сиваков не смог вернуться в страну из Андорры для участия в тренировочных мероприятиях
МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский велогонщик Павел Сиваков не смог вернуться в страну из Андорры для участия в тренировочных мероприятиях
Россия ограничила авиасообщение с большинством стран. В этот список входят страны Евросоюза, а также Китай, Япония и США.
«Сиваков у нас был одним из кандидатов в сборную на Олимпийские игры, сейчас находится в Андорре, — сказал Абрамян. — Некоторым спортсменам тренироваться разрешено, а некоторые, например, сидят “в заточении”. Сиваков просто не успел выехать, остался там, а теперь ничего не летает».
«Он всегда был в Европе, у него контракт с профессиональной командой, поэтому оказался заложником данной ситуации, — добавил специалист. — Когда надо было уже вылетать, мы предложили вернуться в Россию, но он сказал, что останется, так как тренировки в Андорре профессионалам разрешались. Сиваков показывал лицензию, выезжал и тренировался. Однако потом там все поменялось, а у нас ограничили авиасообщение, поэтому решено было остаться в Андорре, это не так критично, если учесть тот факт, что Олимпиаду перенесли».
22-летний Сиваков выступает за британскую команду Ineos (прежнее название — Sky). Он является победителем многодневных гонок «Тур Альп» и «Тур Польши».