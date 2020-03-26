Велогонщик Сиваков не смог прилететь в Россию из-за ситуации с коронавирусом

«Сиваков у нас был одним из кандидатов в сборную на Олимпийские игры, сейчас находится в Андорре, — сказал Абрамян. — Некоторым спортсменам тренироваться разрешено, а некоторые, например, сидят “в заточении”. Сиваков просто не успел выехать, остался там, а теперь ничего не летает».

«Он всегда был в Европе, у него контракт с профессиональной командой, поэтому оказался заложником данной ситуации, — добавил специалист. — Когда надо было уже вылетать, мы предложили вернуться в Россию, но он сказал, что останется, так как тренировки в Андорре профессионалам разрешались. Сиваков показывал лицензию, выезжал и тренировался. Однако потом там все поменялось, а у нас ограничили авиасообщение, поэтому решено было остаться в Андорре, это не так критично, если учесть тот факт, что Олимпиаду перенесли».