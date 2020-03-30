Тренер: У российских велогонщиков нет средств для продолжения судебной тяжбы с WADA

Источник: РИА "Новости"

В сентябре 2017 года Свешников, Страхов и Соколов подали иск к WADA и Макларену, чьи выводы о существовавшей в России допинговой системе бросили тень на репутацию спортсменов и не позволили им выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Высший суд провинции Онтарио должен был рассмотреть требование выплатить им сумму в $6 млн в виде возмещения ущерба «по причине небрежности, клеветы, вредной лжи, злоупотребления служебным положением и сговора». В марте 2020 года суд отклонил иск, постановив, что юридическая оценка действий WADA и Макларена не входит в его полномочия.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c03eaf9ea7bff797dc72" data-vnd="c03eaf9ea7bff797dc72" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c03eaf9ea7bff797dc72" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

«30 месяцев работы юристов стоят дорого, — сказал Кузнецов. — У парней нет таких денег, но благодаря помощи друзей и наших болельщиков удалось пройти это испытание. И если для WADA деньги не проблема (они просто чуть дороже оштрафуют ту же Россию), то профессору Макларену, сломавшему спортивные судьбы не только ребятам, но и другим российским спортсменам, пришлось за эти 30 месяцев судебных разбирательств не только менять памперсы, но и прилично потревожить пенсионные накопления».

«Продолжать судебную тяжбу, подавать апелляции для парней экономически непосильно. При этом стало совершенно очевидно, что вряд ли кто из канадских судей осмелится сломать антироссийский тренд, открыв безнадежное для Макларена и WADA слушание по существу вопроса», — добавил специалист.