Велогонщица Шмелева отказалась заниматься в «Новогорске» и готовится к сезону в квартире

Источник: РИА "Новости"

Что полезно знать Если сидишь дома

25-летняя Шмелева проживает в общежитии при училище олимпийского резерва, но не сможет вернуться туда после сборов из-за карантина. Российские велогонщицы по приказу Минспорта РФ в конце прошлой недели прервали сборы под Геленджиком и вынуждены были вернуться в Москву. В среду президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов сообщил пресс-службе Олимпийского комитета России, что москвичке Шмелевой, не имеющей в столице собственного жилья, было предложено на время карантина поселиться на базе в Новогорске.

«Мы отказались от “Новогорска”, потому что там нет возможности тренироваться, так как Дарье нужно неделю минимум просидеть на карантине. Поэтому просто сняли квартиру в районе метро “Кунцевская”, Шмелева постоянно находится дома и никуда не выезжает. В комнате стоит велостанок, также затащили домой штангу. Сейчас она тренируется в квартире и ждет, когда ситуация нормализуется», — сказал Кирильцев.