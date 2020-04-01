Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
01
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
21
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
32
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
29.03
Ислочь
Смолевичи
10
Футбол. Зарубежный
29.03
Неман
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
19:30 (мск), источник: ТАСС

Велогонщица Шмелева отказалась заниматься в «Новогорске» и готовится к сезону в квартире

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по велоспорту на треке Дарья Шмелева отказалась от предложения переехать на время карантина на подмосковную базу «Новогорск» и готовится к сезону в квартире, которую ей пришлось снять. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсменки Владимир Кирильцев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Что полезно знать
Если сидишь дома

25-летняя Шмелева проживает в общежитии при училище олимпийского резерва, но не сможет вернуться туда после сборов из-за карантина. Российские велогонщицы по приказу Минспорта РФ в конце прошлой недели прервали сборы под Геленджиком и вынуждены были вернуться в Москву. В среду президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов сообщил пресс-службе Олимпийского комитета России, что москвичке Шмелевой, не имеющей в столице собственного жилья, было предложено на время карантина поселиться на базе в Новогорске.

«Мы отказались от “Новогорска”, потому что там нет возможности тренироваться, так как Дарье нужно неделю минимум просидеть на карантине. Поэтому просто сняли квартиру в районе метро “Кунцевская”, Шмелева постоянно находится дома и никуда не выезжает. В комнате стоит велостанок, также затащили домой штангу. Сейчас она тренируется в квартире и ждет, когда ситуация нормализуется», — сказал Кирильцев.

Шмелева является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командном спринте, она завоевала четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали мировых первенств. Также Шмелева девять раз становилась чемпионкой Европы.

Читайте также
 Выступления фигуристов, которые мы не увидели на ЧМ из-за коронавируса
"Нас бьют, потому что мы не защищаемся"
Тренеры и ветераны биатлона призвали Драчева уйти в отставку
В Росавиации объяснили, как Нурмагомедову покинуть Россию
Уимблдонский теннисный турнир отменен впервые с 1945 года
Тренер «Динамо»: Пять игроков отправляем в чемпионат Белоруссии
Это не шутка: сегодня ночью будут играть «Реал» и «Ювентус»
«Покидаю Канаду»: Евгения Медведева сообщила, что летит в Японию
Определились четвертьфиналисты Евро-2020 по FIFA
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь