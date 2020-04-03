Велогонщики «Газпром-Русвело» перешли на самоподготовку из-за коронавируса
МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Велогонщики российской профессиональной команды «Газпром-Русвело» перешли на домашнюю самоподготовку
МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Велогонщики российской профессиональной команды «Газпром-Русвело» перешли на домашнюю самоподготовку
Ранее спортсмены команды в индивидуальном порядке проводили тренировки в Крыму и в Краснодарском крае, однако в конце марта Министерство спорта РФ распорядилось закрыть тренировочные базы и прекратить сборы
«Там были буквально несколько гонщиков, тогда еще в России можно было комфортно проводить тренировки, сейчас все они находятся по местам жительства, — сказал Белезеко. — Они тренируются дома, используя станок. Директора с ними на связи, план тренировок был написан, он, конечно же, скорректирован, потому как станок — это
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 149 случаев заражения, выздоровел 281 человек, умерли 34 пациента.