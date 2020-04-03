Велогонщики «Газпром-Русвело» перешли на самоподготовку из-за коронавируса

«Там были буквально несколько гонщиков, тогда еще в России можно было комфортно проводить тренировки, сейчас все они находятся по местам жительства, — сказал Белезеко. — Они тренируются дома, используя станок. Директора с ними на связи, план тренировок был написан, он, конечно же, скорректирован, потому как станок — это какая-то замена шоссе, но не стопроцентная. Тренеры как работали, так и работают, ведут ребят, единственное — в данный момент непонятно, к чему готовиться, потому что, когда все это закончится, надо уже быть в форме».