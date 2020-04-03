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15:25 (мск), источник: ТАСС

Велогонщики «Газпром-Русвело» перешли на самоподготовку из-за коронавируса

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Велогонщики российской профессиональной команды «Газпром-Русвело» перешли на домашнюю самоподготовку из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе команды Юрий Белезеко.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:21 MSK, 03.04
Источник: РИА "Новости"

Ранее спортсмены команды в индивидуальном порядке проводили тренировки в Крыму и в Краснодарском крае, однако в конце марта Министерство спорта РФ распорядилось закрыть тренировочные базы и прекратить сборы из-за пандемии.

«Там были буквально несколько гонщиков, тогда еще в России можно было комфортно проводить тренировки, сейчас все они находятся по местам жительства, — сказал Белезеко. — Они тренируются дома, используя станок. Директора с ними на связи, план тренировок был написан, он, конечно же, скорректирован, потому как станок — это какая-то замена шоссе, но не стопроцентная. Тренеры как работали, так и работают, ведут ребят, единственное — в данный момент непонятно, к чему готовиться, потому что, когда все это закончится, надо уже быть в форме».

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 149 случаев заражения, выздоровел 281 человек, умерли 34 пациента.

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