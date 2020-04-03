Велогонщик Закарин участвует в онлайн-соревнованиях с командой во время карантина в России

Закарин выступает за польскую команду CCC. В марте россиянин прилетел с Кипра в Набережные Челны для участия в тренировочных мероприятиях, после чего был помещен на двухнедельный домашний карантин. Позднее он отказался от поездки на сборы и решил остаться дома на самоподготовке.

«У нас в команде есть специалисты, они ведут по ОФП [общей физической подготовке], они прислали упражнения в соответствии с тем, у кого какие проблемы, чтобы заниматься статистикой, — рассказал Закарин. — В дополнении к этому я кручу станок, нам там в программе сделали профессиональную форму, мы связываемся через интернет и участвуем в соревнованиях или же просто тренируемся. Это программа, которая больше приближена к шоссе, так что с этим в целом все нормально».