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16:36 (мск), источник: ТАСС

Велогонщик Закарин участвует в онлайн-соревнованиях с командой во время карантина в России

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский велогонщик Ильнур Закарин поддерживает форму во время самоизоляции в Набережных Челнах из-за пандемии коронавируса посредством участия в онлайн-тренировках и соревнованиях со своей командой на специальном тренажере. Об этом он сообщил ТАСС.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:42 MSK, 03.04
Источник: РИА "Новости"

Закарин выступает за польскую команду CCC. В марте россиянин прилетел с Кипра в Набережные Челны для участия в тренировочных мероприятиях, после чего был помещен на двухнедельный домашний карантин. Позднее он отказался от поездки на сборы и решил остаться дома на самоподготовке.

«У нас в команде есть специалисты, они ведут по ОФП [общей физической подготовке], они прислали упражнения в соответствии с тем, у кого какие проблемы, чтобы заниматься статистикой, — рассказал Закарин. — В дополнении к этому я кручу станок, нам там в программе сделали профессиональную форму, мы связываемся через интернет и участвуем в соревнованиях или же просто тренируемся. Это программа, которая больше приближена к шоссе, так что с этим в целом все нормально».

Закарин является бронзовым призером генеральной классификации многодневки Гранд-тура «Вуэльты Испании» (2017), занимал пятое место в «Джиро д'Италия» (2017) и девятое — в «Тур де Франс» (2018).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 149 случаев заражения, выздоровел 281 человек, умерли 34 пациента.

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