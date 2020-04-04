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14:02 (мск), источник: ТАСС

Чемпионы России в велотреке Ростовцевы из-за отмены авиарейсов пока не могут покинуть Кипр

МОСКВА. 4 апреля. /ТАСС/. Действующие чемпионы России по велогонкам на треке Мария и Сергей Ростовцевы, находящиеся на сборе на Кипре вместе со своим тренером, из-за отмены авиарейсов до настоящего времени не имеют возможности вернуться в Россию. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации велосипедного спорта Тульской области Валерий Гриньковский.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:03 MSK, 04.04

Россия с субботы прекратила массовые вывозные рейсы из-за рубежа — теперь каждый вылет будут готовить по заранее согласованным спискам. Такое решение принял федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Решение прекратить массовые вывозные рейсы было принято для «ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией».

«Ситуация сложилась таким образом, что два спортсмена Тульской области и один тренер не могут покинуть сейчас Кипр — это Мария и Сергей Ростовцевы, а также их тренер Михаил Ростовцев. У них были билеты из Кипра в Москву через Минск рейсом авиакомпании “Белавиа” на 4 апреля, но эта авиакомпания отменила все рейсы. До 28 марта людям нужно было подать заявку в консульство России о необходимости своего выезда, что в установленный срок они и сделали», — заметил Гриньковский.

«Теперь ждем, когда будет предоставлен авиаборт для эвакуации, пока никакой информации о дате вылета нет, — продолжил собеседник ТАСС. — Спортсмены и тренер соблюдают режим самоизоляции, ежедневно находятся на связи с консульством. Они были командированы на более длительный срок и ни в чем сейчас не нуждаются. Живут в изолированном месте и даже имеют возможность немного тренироваться».

На чемпионате России, который проходил в августе 2019 года в Санкт-Петербурге, Мария Ростовцева победила в омниуме, Сергей Ростовцев первенствовал в мэдисоне вместе с Андреем Сазановым.

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