Российские велогонщики Боев и Страхов покинули ОАЭ

3 марта стало известно, что двое россиян из команды «Газпром-Русвело», которая принимала участие в многодневке «Тур ОАЭ», заразились коронавирусом. Ими оказались Страхов и Боев. 2 апреля спортсмены были выписаны из больницы.

«Игорь Боев и Дмитрий Страхов покинули ОАЭ. Неделю назад их выписали из госпиталя, наконец-то дали бумаги, где дали все результаты их тестов на коронавирус. Все хорошо, там было пять подряд негативных тестов. Ребята здоровы, само заболевание прошло без симптомов, одолели вирус легко, но, конечно, в изоляции ребята устали находиться», — отметили в пресс-службе.

«Когда их выписали, сразу улететь не удалось из-за ограничений на авиасообщение, ребята еще пробыли там неделю на самоизоляции. Наш логистический отдел и руководство команды вместе здорово потрудились и нашли вариант, как ребят вернуть на родину. Они летели сначала в Европу, потом длительной пересадкой в Минск, и сейчас им остается уже добраться до дома. Ребята находятся в хорошем настроении, чувствуют себя хорошо», — пояснил собеседник агентства.

Также в пресс-службе рассказали о том, что спортсмены в скором времени приступят к домашним тренировкам. «В планах у ребят поскорее воссоединиться с семьями и тренироваться дома на станке, набирать форму. Долгое время даже без домашних тренировок ребята провели, поэтому скоро уже будут снова набирать форму», — сказали в пресс-службе.