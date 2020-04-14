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12:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Велогонка «Тур де Франс» будет перенесена

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Велогонка «Тур де Франс» будет перенесена после того, как президент Франции Эммануэль Макрон продлил запрет на проведение крупных мероприятий в стране, сообщает Би-би-си.

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Источник: Спорт РИА Новости

Макрон в понедельник в телевизионном обращении заявил, что крупные мероприятия и фестивали не будут проводиться в стране до середины июля. Велогонка должна была пройти 27 июня — 19 июля.

Организаторы «Тур де Франс» ранее сообщили, что решение по проведению «Большой петли"-2020 будет принято не позднее середины мая. Международный союз велосипедистов (UCI) отменил все гонки во всех видах велоспорта до 1 июня из-за пандемии коронавируса.

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