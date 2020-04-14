СМИ: Велогонка «Тур де Франс» будет перенесена
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Велогонка «Тур де Франс» будет перенесена после того, как президент Франции Эммануэль Макрон продлил запрет на проведение крупных мероприятий в стране, сообщает
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Велогонка «Тур де Франс» будет перенесена после того, как президент Франции Эммануэль Макрон продлил запрет на проведение крупных мероприятий в стране, сообщает
Макрон в понедельник в телевизионном обращении заявил, что крупные мероприятия и фестивали не будут проводиться в стране до середины июля. Велогонка должна была пройти 27 июня — 19 июля.
Организаторы «Тур де Франс» ранее сообщили, что решение по проведению «Большой петли"-2020 будет принято не позднее середины мая. Международный союз велосипедистов (UCI) отменил все гонки во всех видах велоспорта до 1 июня