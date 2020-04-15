«Тур де Франс» пройдет с 29 августа по 20 сентября

Источник: Спорт РИА Новости

Изначально гонка должна была пройти с 27 июня по 19 июля.

«После выступления президента Франции в понедельник, когда крупные мероприятия в стране были запрещены до середины июля в рамках борьбы с распространением коронавируса, организаторы “Тур де Франс” по согласованию с Международным союзом велосипедистов (UCI) решили перенести многодневку на 29 августа — 20 сентября 2020 года», — говорится в сообщении на сайте велогонки.

Организаторы отметили, что гонка пройдет по тому же маршруту, как и планировалось. «Организаторы “Тур де Франс” поддерживают постоянные контакты и достигли соглашения со всеми заинтересованными сторонами, от местных сообществ до органов государственной власти», — добавили организаторы гонки.