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15:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тур де Франс» пройдет с 29 августа по 20 сентября

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Организаторы многодневной велогонки «Тур де Франс» сообщили, что соревнования пройдут с 29 августа по 20 сентября.

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Источник: Спорт РИА Новости

Изначально гонка должна была пройти с 27 июня по 19 июля.

«После выступления президента Франции в понедельник, когда крупные мероприятия в стране были запрещены до середины июля в рамках борьбы с распространением коронавируса, организаторы “Тур де Франс” по согласованию с Международным союзом велосипедистов (UCI) решили перенести многодневку на 29 августа — 20 сентября 2020 года», — говорится в сообщении на сайте велогонки.

Организаторы отметили, что гонка пройдет по тому же маршруту, как и планировалось. «Организаторы “Тур де Франс” поддерживают постоянные контакты и достигли соглашения со всеми заинтересованными сторонами, от местных сообществ до органов государственной власти», — добавили организаторы гонки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,84 миллиона случаев заражения, свыше 117 тысяч человек скончались.

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