Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе в Италии перенесен на год

Источник: РИА "Новости"

Изначально турнир должен был пройти с 9 по 13 сентября 2020 года.

Чемпионат Европы пройдет в 2021 году в первой половине сентября. Окончательное решение по точным датам должен принять Международный союз велосипедистов (UCI). Организаторы предложили два варианта сроков проведения турнира: с 1 по 5 сентября и с 8 по 12 сентября.