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13:37 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе в Италии перенесен на год

ТАСС, 2 мая. Европейское первенство по велоспорту на шоссе в итальянском Тренто перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 02.05
Инфицировано124 054+9 623
Скончалось1 222+57
Выздоровело15 013+1 793
Инфицировано3 362 778+86 405
Скончалось239 227+5 229
Выздоровело1 060 985+36 456
Источник: РИА "Новости"

Изначально турнир должен был пройти с 9 по 13 сентября 2020 года.

Чемпионат Европы пройдет в 2021 году в первой половине сентября. Окончательное решение по точным датам должен принять Международный союз велосипедистов (UCI). Организаторы предложили два варианта сроков проведения турнира: с 1 по 5 сентября и с 8 по 12 сентября.

В Италии, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, зафиксировано более 207 тыс. случаев инфицирования, умерли более 28 тыс. человек.

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