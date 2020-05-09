Велогонка «Вуэльта» не будет проходить по территории Португалии в 2020 году

Отмечается, что из-за невозможности создать благоприятные условия будут отменены 15-й и 16-й этапы в португальских городах Порту, Матозиньюш и Визеу. Новые места проведения уже определены и будут названы позднее.

«В такой исключительной ситуации мы должны проявлять гибкость и принимать подобные решения. Очень жаль, что мы не сможем посетить Португалию в 2020 году, но не хотим окончания отношений. Мы будем поддерживать и налаживать связи, которые у нас сложились с Португалией, чтобы вернуться в эту страну, когда станет лучше», — заявил директор «Вуэльты» Хавьер Вильен.