Велогонка «Вуэльта» не будет проходить по территории Португалии в 2020 году
ТАСС, 9 мая. Престижная шоссейная многодневная велогонка «Вуэльта»
ТАСС, 9 мая. Престижная шоссейная многодневная велогонка «Вуэльта»
Ранее «Вуэльта» была сокращена на три первых этапа
Отмечается, что
«В такой исключительной ситуации мы должны проявлять гибкость и принимать подобные решения. Очень жаль, что мы не сможем посетить Португалию в 2020 году, но не хотим окончания отношений. Мы будем поддерживать и налаживать связи, которые у нас сложились с Португалией, чтобы вернуться в эту страну, когда станет лучше», — заявил директор «Вуэльты» Хавьер Вильен.
После отмены первых трех этапов ожидается, что гонка стартует 24 октября.
«Вуэльта» проводится с 1935 года и входит в число самых престижных веломногодневок наряду с «Тур де Франс» и «Джиро д'Италия», которые также были перенесены. Действующим победителем гонки является словенец Примож Роглич.