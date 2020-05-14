Экс-велогонщик Армстронг пообещал рассказать «свою правду» в новом фильме

Выйдет две серии фильма общей протяженностью четыре часа. Сюжет посвящен карьере Армстронга — от ее начала, борьбы с раком, победах на «Тур де Франс» и до разоблачения. Армстронг был пожизненно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.