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14 мая, источник: Спорт РИА Новости

Экс-велогонщик Армстронг пообещал рассказать «свою правду» в новом фильме

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Экс-велогонщик Лэнс Армстронг пообещал рассказать «свою правду» о карьере в новом фильме, который выйдет на канале ESPN.

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Источник: AFP 2020

Выйдет две серии фильма общей протяженностью четыре часа. Сюжет посвящен карьере Армстронга — от ее начала, борьбы с раком, победах на «Тур де Франс» и до разоблачения. Армстронг был пожизненно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

«Я не собираюсь вам лгать. Я собираюсь рассказать вам мою правду», — говорит Армстронг в трейлере фильма, который выложен на канале ESPN в YouTube.

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