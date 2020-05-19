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20:34 (мск), источник: Vesti.kz

Опубликован новый календарь UCI с участием велокоманды «Астана»

Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал новый календарь на сезон-2020, сообщает Казахстанская федерация.

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Даты проведения гонок были изменены, так как соревнования отменялись из-за пандемии коронавируса.

Сезон начнется 1 августа и завершится 8 ноября. С 29 августа по 20 сентября состоится «Тур де Франс», 3 по 25 октября пройдет «Джиро д’Италия», а с 20 октября по 8 ноября — «Вуэльта Испании». Чемпионат мира по велоспорту на шоссе запланирован на 20—27 сентября.

Отмечается, что в связи с постоянным изменением ситуации могут произойти корректировки календаря с учетом развития пандемии.

Напомним, что в Мировом туре выступает казахстанская велокоманда «Астана», которая борется за призовые места на престижных гонках.

Полный календарь Мирового тура:

1 августа — «Страде Бьянке»
5—9 августа — «Тур Польши»
8 августа — «Милан — Сан-Ремо»
12—16 августа — «Критериум Дофине»
16 августа — Prudential RideLondon-Surrey Classic
25 августа — «Бретань Классик»
29 августа — 20 сентября — «Тур де Франс».

20—27 сентября — чемпионат мира по велоспорту на шоссе
7—14 сентября — «Тиррено — Адриатико»
11 сентября — «Гран-при Квебека»
13 сентября — «Гран-при Монреаля»
29 сентября — «Бинк Банк Тур»
30 сентября — «Флеш Валлонь»

3—25 октября — «Джиро д’Италия»
4 октября — «Льеж — Бастонь — Льеж»
10 октября — Amstel Gold Race
11 октября — «Гент — Вевельгем»
14 октября — «Дварс дор Фландерен»
15—20 октября — «Тур Гуанси»
18 октября — «Тур Фландрии»
20 октября — 8 ноября — «Вуэльта Испании»
21 октября — «Три дня де-Панне»
25 октября — «Париж — Рубе»
31 октября — «Джиро ди Ломбардия».

Опубликован новый календарь UCI с участием велокоманды "Астана"
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