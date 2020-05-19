Опубликован новый календарь UCI с участием велокоманды «Астана»
Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал новый календарь на сезон-2020, сообщает Казахстанская федерация.
Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал новый календарь на сезон-2020, сообщает Казахстанская федерация.
Даты проведения гонок были изменены, так как соревнования отменялись
Сезон начнется 1 августа и завершится 8 ноября. С 29 августа по 20 сентября состоится «Тур де Франс», 3 по 25 октября пройдет «Джиро д’Италия», а с 20 октября по 8 ноября — «Вуэльта Испании». Чемпионат мира по велоспорту на шоссе запланирован на
Отмечается, что в связи с постоянным изменением ситуации могут произойти корректировки календаря с учетом развития пандемии.
Напомним, что в Мировом туре выступает казахстанская велокоманда «Астана», которая борется за призовые места на престижных гонках.
Полный календарь Мирового тура:
1 августа — «Страде Бьянке»
8 августа — «Милан — Сан-Ремо»
16 августа — Prudential
25 августа — «Бретань Классик»
29 августа — 20 сентября — «Тур де Франс».
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11 сентября — «Гран-при Квебека»
13 сентября — «Гран-при Монреаля»
29 сентября — «Бинк Банк Тур»
30 сентября — «Флеш Валлонь»
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4 октября — «Льеж — Бастонь — Льеж»
10 октября — Amstel Gold Race
11 октября — «Гент — Вевельгем»
14 октября — «Дварс дор Фландерен»
18 октября — «Тур Фландрии»
20 октября — 8 ноября — «Вуэльта Испании»
21 октября — «Три дня де-Панне»
25 октября — «Париж — Рубе»
31 октября — «Джиро ди Ломбардия».