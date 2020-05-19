Опубликован новый календарь UCI с участием велокоманды «Астана»

Даты проведения гонок были изменены, так как соревнования отменялись из-за пандемии коронавируса.

Сезон начнется 1 августа и завершится 8 ноября. С 29 августа по 20 сентября состоится «Тур де Франс», 3 по 25 октября пройдет «Джиро д’Италия», а с 20 октября по 8 ноября — «Вуэльта Испании». Чемпионат мира по велоспорту на шоссе запланирован на 20—27 сентября .

Отмечается, что в связи с постоянным изменением ситуации могут произойти корректировки календаря с учетом развития пандемии.

Напомним, что в Мировом туре выступает казахстанская велокоманда «Астана», которая борется за призовые места на престижных гонках.

Полный календарь Мирового тура:

1 августа — «Страде Бьянке»

5—9 августа — «Тур Польши»

8 августа — «Милан — Сан-Ремо»

12—16 августа — «Критериум Дофине»

16 августа — Prudential RideLondon-Surrey Classic

25 августа — «Бретань Классик»

29 августа — 20 сентября — «Тур де Франс».