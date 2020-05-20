Колумбийский велогонщик Пантано дисквалифицирован на четыре года за допинг
ТАСС, 20 мая. Колумбиец Харлинсон Пантано, выступающий в велогонках на шоссе, дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает
ТАСС, 20 мая. Колумбиец Харлинсон Пантано, выступающий в велогонках на шоссе, дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает
В пробе завершившего карьеру 31-летнего колумбийца обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.
Пантано в 2016 году побеждал на одном из этапов веломногодневки «Тур де Франс».