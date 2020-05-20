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18:39 (мск), источник: ТАСС

Колумбийский велогонщик Пантано дисквалифицирован на четыре года за допинг

ТАСС, 20 мая. Колумбиец Харлинсон Пантано, выступающий в велогонках на шоссе, дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

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Источник: AP 2020

В пробе завершившего карьеру 31-летнего колумбийца обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

Пантано в 2016 году побеждал на одном из этапов веломногодневки «Тур де Франс».

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