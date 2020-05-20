Заслуженный тренер России по велоспорту Сотников умер в возрасте 79 лет

Сотников был мастером спорта СССР и заслуженным тренером России. Среди его воспитанников были олимпийский чемпион 1976 года в командной гонке на шоссе Валерий Чаплыгин, чемпионка мира 1988 года в командной гонке на шоссе Алла Яковлева, бронзовый призер чемпионата мира на треке 2009 года малайзиец Мохд Ризал Тисин. В последние годы жизни он совмещал преподавательскую деятельность с работой на велотреке в качестве главного судьи соревнований и старшего наставника тренерского состава.