Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту 2020 года пройдет во Франции в конце августа

«Ввиду особенно трудного сезона из-за пандемии коронавируса, возможность проведения чемпионата Европы по шоссейным гонкам, несомненно, является большим достижением и предметом нашей гордости, — заявил Рокко Каттанео, президент UEC. — С момента начала кризиса в области здравоохранения, который затронул всех, мы неустанно работали над тем, чтобы попытаться сохранить, насколько это возможно, запланированные мероприятия, и после переноса соревнований в Тренто [изначально чемпионат Европы планировалось провести в Италии 9—13 сентября — прим. ТАСС] на 2021 год, мы начали обсуждать, как не потерять наше главное событие сезона».