Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту 2020 года пройдет во Франции в конце августа
ТАСС, 6 июля. Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту 2020 года пройдет во французском городе Плуэ в конце августа. Об этом сообщает
ТАСС, 6 июля. Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту 2020 года пройдет во французском городе Плуэ в конце августа. Об этом сообщает
Соревнования состоятся с 24 по 28 августа. Окончательные маршруты дорожных трасс еще не определены.
«Ввиду особенно трудного сезона
Чемпионаты Европы по шоссейному велоспорту проводятся с 1995 года. Российские спортсмены за это время выиграли 49 медалей: 17 золотых, 14 серебряный и 18 бронзовых.