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16:53 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту 2020 года пройдет во Франции в конце августа

ТАСС, 6 июля. Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту 2020 года пройдет во французском городе Плуэ в конце августа. Об этом сообщает пресс-служба Европейского союза велосипедистов (UEC).

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Соревнования состоятся с 24 по 28 августа. Окончательные маршруты дорожных трасс еще не определены.

«Ввиду особенно трудного сезона из-за пандемии коронавируса, возможность проведения чемпионата Европы по шоссейным гонкам, несомненно, является большим достижением и предметом нашей гордости, — заявил Рокко Каттанео, президент UEC. — С момента начала кризиса в области здравоохранения, который затронул всех, мы неустанно работали над тем, чтобы попытаться сохранить, насколько это возможно, запланированные мероприятия, и после переноса соревнований в Тренто [изначально чемпионат Европы планировалось провести в Италии 9—13 сентября — прим. ТАСС] на 2021 год, мы начали обсуждать, как не потерять наше главное событие сезона».

Чемпионаты Европы по шоссейному велоспорту проводятся с 1995 года. Российские спортсмены за это время выиграли 49 медалей: 17 золотых, 14 серебряный и 18 бронзовых.

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