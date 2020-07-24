В Канаде из-за пандемии отменили две велогонки Мирового тура
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Организаторы двух канадских велогонок Мирового тура отказались от их проведения
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Организаторы двух канадских велогонок Мирового тура отказались от их проведения
Организаторы после тщательного анализа ситуации пришли к выводу, что невозможно выполнить все санитарные требования для гарантии безопасного проведения гонок, учитывая, что пандемия продолжается.