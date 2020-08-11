«Вуэльта» станет заключительной гонкой мужского Мирового тура в 2020 году
Международный союз велосипедистов (UCI) объявил о сокращении Мирового тура-2020 в связи с обстоятельствами, вызванными пандемией коронавируса, сообщается в
Международный союз велосипедистов (UCI) объявил о сокращении Мирового тура-2020 в связи с обстоятельствами, вызванными пандемией коронавируса, сообщается в
Из календаря сезона-2020 в связи с пожеланиями организаторов исключены гонки в Китае, которые должны были состояться в конце сезона. Отменен
Таким образом, «Вуэльта» (20 октября — 8 ноября) станет заключительной гонкой мужского Мирового тура-2020, а Ceratizit Madrid Challenge by La Vuelta — в женском туре.
Также UCI объявил новые даты чемпионата мира-2021 по паравелоспорту на шоссе — соревнования пройдут в португальском Кашкайше