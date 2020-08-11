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14:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вуэльта» станет заключительной гонкой мужского Мирового тура в 2020 году

Международный союз велосипедистов (UCI) объявил о сокращении Мирового тура-2020 в связи с обстоятельствами, вызванными пандемией коронавируса, сообщается в пресс-релизе организации.

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Источник: РИА "Новости"

Из календаря сезона-2020 в связи с пожеланиями организаторов исключены гонки в Китае, которые должны были состояться в конце сезона. Отменен Gree-Tour of Guangxi (5—10 ноября) в мужском Мировом туре, а также Tour of Chongming Island (23—25 октября) и Tour of Guangxi (10 ноября) в женском Мировом туре.

Таким образом, «Вуэльта» (20 октября — 8 ноября) станет заключительной гонкой мужского Мирового тура-2020, а Ceratizit Madrid Challenge by La Vuelta — в женском туре.

Также UCI объявил новые даты чемпионата мира-2021 по паравелоспорту на шоссе — соревнования пройдут в португальском Кашкайше 9—13 июня.

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