«Вуэльта» станет заключительной гонкой мужского Мирового тура в 2020 году

Из календаря сезона-2020 в связи с пожеланиями организаторов исключены гонки в Китае, которые должны были состояться в конце сезона. Отменен Gree-Tour of Guangxi ( 5—10 ноября ) в мужском Мировом туре, а также Tour of Chongming Island ( 23—25 октября ) и Tour of Guangxi (10 ноября) в женском Мировом туре.