Чемпионат мира по велоспорту на шоссе 2020 года отменен

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе 2020 года отменен

ТАСС, 12 августа. Мировое первенство по велоспорту на шоссе 2020 года, которое должно было пройти в Швейцарии, отменено. Об этом сообщает AFP со ссылкой на организаторов соревнований.