Чемпионат мира по велоспорту на шоссе 2020 года отменен
ТАСС, 12 августа. Мировое первенство по велоспорту на шоссе 2020 года, которое должно было пройти в Швейцарии, отменено. Об этом сообщает AFP со ссылкой на организаторов соревнований.
ТАСС, 12 августа. Мировое первенство по велоспорту на шоссе 2020 года, которое должно было пройти в Швейцарии, отменено. Об этом сообщает AFP со ссылкой на организаторов соревнований.
Чемпионат должен был состояться с 20 по 27 сентября. В мае сообщалось, что организаторы не уверены в возможности проведения
Также тогда отмечалось, что руководство Международного союза велосипедистов (UCI) рассматривало возможность проведения чемпионата в ноябре в Омане, Катаре или ОАЭ.