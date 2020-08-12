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20:11 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе 2020 года отменен

ТАСС, 12 августа. Мировое первенство по велоспорту на шоссе 2020 года, которое должно было пройти в Швейцарии, отменено. Об этом сообщает AFP со ссылкой на организаторов соревнований.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат должен был состояться с 20 по 27 сентября. В мае сообщалось, что организаторы не уверены в возможности проведения из-за пандемии.

Также тогда отмечалось, что руководство Международного союза велосипедистов (UCI) рассматривало возможность проведения чемпионата в ноябре в Омане, Катаре или ОАЭ.

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