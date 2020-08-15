80-летнюю американскую велогонщицу Жикель дисквалифицировали за допинг. Она употребляла запрещенный препарат 15 лет

Источник: Sport24

Дисквалификации спортсменов могут носить разный характер. И хорошо, если все очевидно (принимал намеренно и в больших дозах). Очередной случай для Американского антидопингового агентства (USADA) получился не таким однозначным. 80-летнюю велогонщицу Барбару Жикель забанили на год, когда в ее пробе нашли метилтестостерон (синтетический стероидный гормон, запрещенный из-за сильного повышения силы и выносливости на фоне его применения). Казалось бы, типичная история, но не все так просто (как это и бывает в американском спорте).

Жикель в 2012-м начала участвовать в соревнованиях Masters Track и Velodrome, а в прошлом году ее дисквалифицировали, когда она установила мировой рекорд (44,062 секунды) в своей возрастной группе на 500 метров с места. Когда ей предложили сдать тест, она согласилась и подумать не могла, что в организме обнаружат запрещенку, которую она принимала с 2005 года. При этом она никогда не указывала препарат, содержащий метилтестостерон, в форме допинг-контроля.

Вещество содержалось в гормональном препарате «Эстратест». Врач назначил его спортсменке, заверив, что доза не повлияет на работоспособность Барбары. Когда ей только прописали лекарство, она боролась с приступами бронхита (30-летний стаж курильщика) и последствиями менопаузы. Здоровье велогонщицы улучшилось, но она до сих пор не знает, что этому поспособствовало (или «Эстратест», или антибиотики, которые ей назначил пульмонолог).

В 2015 году Жикель узнала, что там есть запрещенное вещество и старалась не принимать за несколько дней до гонок. Она сделала попытку получить терапевтическое исключение (TUE) на применение препарата, но ей отказали, потому что женщина не предоставила достаточных медицинских оснований. Жикель не смогла связаться со своим первым лечащим врачом, а записи в больнице Калифорнии не сохранились (уничтожаются каждые 7 лет). Пульмонолог же объяснил, что прием лекарства не дает ухудшиться дыханию велогонщицы, но и этого оказалось мало.

«Я никогда не принимала это лекарство, чтобы получить преимущество перед конкурентами. Мое здоровье всегда было единственной движущей силой. К сожалению, для USADA не имеет значения, что я приняла небольшое количество препарата. Для них имело значение только то, что я приняла его, зная, что он находится в списке запрещенных веществ», — написала Жикель на странице в фейсбуке.

USADA не убедили никакие слова (арбитры хотели бы услышать аргументы, почему она раньше не сообщила никому о запрещенном веществе, чтобы принимать лекарство законно). Агентство пришло к выводу, что спортсменка намеренно принимала запрещенный препарат. Жикель пришлось принять годичную дисквалификацию и аннулирование результата с того старта. Оспаривать решение женщина не стала, потому что ей и так сделали большое одолжение с датой начала бана.

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