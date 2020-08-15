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22:30 (мск), источник: ТАСС

У упавшего с моста бельгийского велогонщика диагностирован перелом таза

ТАСС, 15 августа. Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул получил перелом таза и ушиб правого легкого в результате падения с моста в ходе ежегодной однодневной гонки «Джиро ди Ломбардия». Об этом сообщает пресс-служба команды гонщика Deceuninck — Quick Step.

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Источник: AP 2020

Ранее в субботу гонщик не справился с управлением во время спуска с самой высокой точки маршрута. 23-летний бельгиец получил оперативную медицинскую помощь и был госпитализирован в больницу в Комо.

«К сожалению, рентген показал перелом таза и ушиб правого легкого. Наш гонщик останется в больнице на ночь под наблюдением, а в воскресенье вылетит в Бельгию».

Победу в той гонке одержал датчанин Якоб Фульсанг («Астана»), вторым стал новозеландец Джордж Беннет (Jumbo Visma), третьим стал россиянин Александр Власов («Астана»).

В начале августа партнер Эвенепула по команде нидерландец Фабио Якобсен получил серьезные повреждения в результате аварии на первом этапе многодневки «Тур Польши». Он на большой скорости врезался в финишную створку из-за контакта с соперником, который был признан виновником этого инцидента и дисквалифицирован.

В сезоне-2020 «Тур де Франс» планируется провести с 29 августа по 20 сентября, «Джиро д'Италия» будет проходить с 3 по 25 октября, «Вуэльта» — с 20 октября по 8 ноября.

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