У упавшего с моста бельгийского велогонщика диагностирован перелом таза

Источник: AP 2020

Ранее в субботу гонщик не справился с управлением во время спуска с самой высокой точки маршрута. 23-летний бельгиец получил оперативную медицинскую помощь и был госпитализирован в больницу в Комо.

«К сожалению, рентген показал перелом таза и ушиб правого легкого. Наш гонщик останется в больнице на ночь под наблюдением, а в воскресенье вылетит в Бельгию».

Победу в той гонке одержал датчанин Якоб Фульсанг («Астана»), вторым стал новозеландец Джордж Беннет (Jumbo Visma), третьим стал россиянин Александр Власов («Астана»).

В начале августа партнер Эвенепула по команде нидерландец Фабио Якобсен получил серьезные повреждения в результате аварии на первом этапе многодневки «Тур Польши». Он на большой скорости врезался в финишную створку из-за контакта с соперником, который был признан виновником этого инцидента и дисквалифицирован.