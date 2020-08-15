Велогонщик Шахман попал под машину во время «Джиро ди Ломбардия»
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Немецкий велогонщик Максимилиан Шахман из команды
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Немецкий велогонщик Максимилиан Шахман из команды
Гонка прошла в субботу и завершилась победой датчанина Якоба Фульсанга из «Астаны».
Шахман, несмотря на происшествие, смог финишировать седьмым.
Как отмечается, инцидент произошел на 231-м километре гонки. Шахман был сбит гражданским автомобилем, который выехал на дорогу, где пролегал маршрут гонки. UCI объявил о начале расследования обстоятельств аварии, а также рассматривает возможность подачи жалобы в дисциплинарную комиссию на организаторов гонки.
Гонка «Джиро ди Ломбардия» была также омрачена инцидентом с бельгийским спортсменом Ремко Эвенепулом из команды