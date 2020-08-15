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22:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Велогонщик Шахман попал под машину во время «Джиро ди Ломбардия»

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Немецкий велогонщик Максимилиан Шахман из команды Bora-hansgrohe попал под машину незадолго до финиша однодневной монументальной классической гонки «Джиро ди Ломбардия», сообщается в релизе пресс-службы Международного союза велосипедистов (UCI).

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Источник: AP 2020

Гонка прошла в субботу и завершилась победой датчанина Якоба Фульсанга из «Астаны».

Во время загрузки произошла ошибка.
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Шахман, несмотря на происшествие, смог финишировать седьмым.

Как отмечается, инцидент произошел на 231-м километре гонки. Шахман был сбит гражданским автомобилем, который выехал на дорогу, где пролегал маршрут гонки. UCI объявил о начале расследования обстоятельств аварии, а также рассматривает возможность подачи жалобы в дисциплинарную комиссию на организаторов гонки.

Гонка «Джиро ди Ломбардия» была также омрачена инцидентом с бельгийским спортсменом Ремко Эвенепулом из команды Deceuninck-Quick Step, который получил перелом таза и ушиб легкого после падения с моста во время прохождения дистанции. UCI пожелал скорейшего выздоровления Шахману и Эвенепулу.

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