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18:22 (мск), источник: ТАСС

Итальянец Ниццоло выиграл групповую гонку на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе

ТАСС, 26 августа. Итальянец Джакомо Ниццоло стал победителем групповой гонки на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе. Турнир проходит во французском Плуэ.

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Второе место занял француз Арно Демар, третий результат показал немец Паскаль Аккерман.

Россиянин Сергей Чернецкий стал 16-м, Артем Ныч — 39-м, Игорь Боев — 48-м, Дмитрий Страхов — 70-м, Петр Рукинов — 91-м.

Чемпионат Европы завершится 28 августа.

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