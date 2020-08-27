У попавшего в аварию велогонщика Якобсена нарушено дыхание

Источник: AP 2020

В борьбе за победу один из гонщиков толкнул 23-летнего Якобсена, и он на большой скорости въехал в боковые ограждения, а затем столкнулся с судьей. На место прибыли медики и спасательный вертолет, велогонщик был доставлен в больницу и введен в медикаментозную кому. Виновного в инциденте спортсмена дисквалифицировали, а Якобсена объявили победителем этапа. Позднее сообщалось, что он был выведен из комы и находится в стабильном состоянии.

«На лицо Фабио наложили 130 швов. У него остался только один зуб, его небо все еще не зажило, а одна из его голосовых связок все еще парализована. Он все еще не может нормально дышать», — сообщил Лефевр.