Велогонка «Тур де Франс» стартовала в Ницце в беспрецедентных условиях

Источник: AP 2020

Именно поэтому церемония старта, обычно собирающая десятки тысяч зрителей, прошла в Ницце в присутствии лишь сотни человек — в основном представителей команд, местных и центральных властей. Площадь Массена была строго изолирована, зрители не имели права находиться даже на ряде улиц, распложенных поблизости от места старта. Финиш этапа, после преодоления петли в 156 км дорог вокруг города, состоится также в Ницце в условиях антивирусных мер.

Сильные ограничения вводятся по стране и по всем маршрутам велогонки — все зрители должны носить защитные маски. Им категорически запрещено приближаться к спортсменам, прикасаться к ним, пытаться сфотографироваться с ними или брать у них автографы. К дорогам начальных этапов не разрешается приближаться на машинах — желающим увидеть спортсменов придется преодолевать пешком в окрестностях Ниццы долгие подъемы в гору.

В дальнейшем зрители, если это посчитают необходимым местные власти, будут допускаться к маршруту гонки только после проведения жеребьевки и располагаться строго с соблюдением защитной дистанции по отношению друг к другу. Местные префектуры имеют при этом право вводить и дополнительные ограничения. Журналисты также не допускаются к гонщикам на протяжении всего «Тур де Франс».

Строгие правила

Как сообщил в субботу директор гонки Кристиан Прюдом, им совместно с французским межминистерским комитетом по COVID-19 принято решение ужесточить нормы протокола безопасности, предложенные для «Тура» Международным союзом велосипедистов (UIC). Союз предлагал отчислять команды, если в течение недели станет очевидным, что в их составе находится два инфицированных гонщика. Организаторы «Тур де Франс» посчитали необходимым, чтобы такое отстранение команды производилось в случае, если двое инфицированных будут обнаружены во всей команде, включая технический персонал, то есть в группе из 30 человек.

Французский спортивный комментатор Сираль Гимар, сам в прошлом профессиональный велогонщик и директор команд-победительниц, подчеркнул в эфире радиостанции RMC, что такое решение ставит под удар дальнейшее продолжение гонки. «Никто теперь не знает, дойдет ли она до финиша на Елисейских полях», — отметил эксперт. С ним согласны и многие другие комментаторы. В то же время, по мнению некоторых, в случае неблагоприятных обстоятельств вся гонка может быстро превратиться в один большой очаг коронавируса.

Такой опасности срыва соревнований не скрывал в интервью радиостанции France Info и генеральный менеджер команды Ineos Дэвид Брэйлсфорд. «Скажу совершенно четко: ни я, ни кто-либо другой не можем сейчас заверить вас, что гонка успешно завершится в Париже. Но мы, конечно, попытаемся этого добиться», — подчеркнул он.

Вперед к победе

Франция в гонке возлагает особые надежды на лидера команды Groupama-FDJ Тибо Пино, которому не удалось выиграть предыдущий «Тур не Франс» из-за травмы, вынудившей его покинуть соревнования за два дня до финиша. «Как и в прошлом году, моя главная цель — добиться максимального результата, то есть стать победителем гонки. По сравнению с прошлым годом, я чувствую себя более уверенным и физически сильным», — заявил он на пресс-конференции.

Однако эксперты отмечают, что на данный момент физическая форма основных гонщиков совершенно не ясна, так как из-за пандемии проводилось мало соревнований, а в условиях карантина спортсмены вынуждены были тренироваться дома. Реальная ситуация должна проясниться уже с первыми этапами гонки.

Пино не исключает, что его соотечественник Жюлиан Алафилипп из команды Deceuninck-Quick Step, в прошлом году в течение 14 дней бывший обладателем желтой майки лидера, выступит очень сильно. «Он наверняка постарается уже в первую же неделю завладеть желтой майкой и более ее не уступать никому», — сказал Пино. Сам Алафилипп сдержанно оценивает свой потенциал в этой гонке.

Главным же претендентом на победу в гонке является прошлогодний триумфатор колумбиец Эган Берналь (Ineos). Однако в пользу Пино в этот раз может сыграть горный характер многих этапов гонки. При этом Берналь ранее заявлял, что у него еще не полностью прошли боли в спине. Нынешний же маршрут «Тур де Франс» — самый горный за последние 10 лет.

Особый интерес специалистов привлекает к себе и уроженец Словении Примож Роглич, выступающий за нидерландскую команду Jumbo-Visma. По мнению многих экспертов, именно он может навязать борьбу фаворитам гонки. В гонке примут участие двое россиян — Павел Сиваков (Ineos) и Ильнур Закарин (CCC).