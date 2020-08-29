Войнова и Шмелева победили в третий день Гран-при Тулы

Источник: РИА "Новости"

Второй в кейрине стала Дарья Шмелева, третьей Елена Брежнива. У мужчин в этой дисциплине победил Михаил Яковлев, вторым стал Денис Дмитриев, третьим — Иван Гладышев.

Шмелева выиграла гит с места на 500 м с результатом 33,923 секунды, второй стала Наталия Антонова (35,405), третьей — Екатерина Гниденко (35,565).

В мэдисоне победили Гульназ Хатунцева и Мария Аверина (56 очков), вторыми стали Галина Стрельцова и Мария Ростовцева (21), третьими — Татьяна Малькова и Ирина Мурзина (19).