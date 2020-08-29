Текущие события
Хоккей. НХЛ
19:00
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ренн
Монпелье
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
Арсенал Т
21
Футбол. Премьер-лига
20:00
Химки
Ротор
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Ницца
Хоккей. НХЛ
30.08
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
30.08
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Войнова и Шмелева победили в третий день Гран-при Тулы

ТУЛА, 29 авг — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Призер Олимпийских игр Анастасия Войнова победила в кейрине на соревнованиях по велоспорту на треке Гран-при Тулы, которые входят в календарь Международного союза велосипедистов (UCI).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Второй в кейрине стала Дарья Шмелева, третьей Елена Брежнива. У мужчин в этой дисциплине победил Михаил Яковлев, вторым стал Денис Дмитриев, третьим — Иван Гладышев.

Шмелева выиграла гит с места на 500 м с результатом 33,923 секунды, второй стала Наталия Антонова (35,405), третьей — Екатерина Гниденко (35,565).

В мэдисоне победили Гульназ Хатунцева и Мария Аверина (56 очков), вторыми стали Галина Стрельцова и Мария Ростовцева (21), третьими — Татьяна Малькова и Ирина Мурзина (19).

У мужчин в этом виде программы выиграли Сергей Ростовцев и Савва Новиков (60), вторыми стали Александр Шакотько и Иван Герасимов (32), третьими — Сергей Зацепин и Владимир Ильченко (30).

 Барби с мышцами Халка: невероятное тело красотки из Саратова
Ледовая трагедия: история любви одной из самых красивых фигуристок XX века
Хэмилтон разгромил всех в Спа. Квят опередил напарника
Столько не тратили никогда: ЦСКА оформил очередной трансфер
Тренер Емельяненко умер от осложнений, вызванных коронавирусом
СМИ: Владельцы ПСЖ одобрили трансфер Месси
Клуб КПРФ впервые стал чемпионом России по мини-футболу
«Спартак» принимает тульский «Арсенал» (трансляция)
У Большунова может сорваться ключевой сбор. Чем это грозит
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь