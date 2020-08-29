Войнова и Шмелева победили в третий день Гран-при Тулы
ТУЛА, 29 авг — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Призер Олимпийских игр Анастасия Войнова победила в кейрине на соревнованиях по велоспорту на треке
ТУЛА, 29 авг — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Призер Олимпийских игр Анастасия Войнова победила в кейрине на соревнованиях по велоспорту на треке
Второй в кейрине стала Дарья Шмелева, третьей Елена Брежнива. У мужчин в этой дисциплине победил Михаил Яковлев, вторым стал Денис Дмитриев, третьим — Иван Гладышев.
Шмелева выиграла гит с места на 500 м с результатом 33,923 секунды, второй стала Наталия Антонова (35,405), третьей — Екатерина Гниденко (35,565).
В мэдисоне победили Гульназ Хатунцева и Мария Аверина (56 очков), вторыми стали Галина Стрельцова и Мария Ростовцева (21), третьими — Татьяна Малькова и Ирина Мурзина (19).
У мужчин в этом виде программы выиграли Сергей Ростовцев и Савва Новиков (60), вторыми стали Александр Шакотько и Иван Герасимов (32), третьими — Сергей Зацепин и Владимир Ильченко (30).