Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Реймс
Лилль
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Динамо
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Томь
Нефтехимик
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Енисей
Крылья Советов
30
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Алания
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Бордо
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Монако
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Ним
Футбол. Зарубежный
16:00
Сент-Этьен
Лорьян
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
Волгарь
Футбол. Премьер-лига
16:00
Локомотив
Зенит
Футбол. Первый дивизион
17:00
Динамо Бр
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
17:00
Велес
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
17:00
Нижний Новгород
Текстильщик
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ахмат
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
18:00
Рубин
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Шинник
21
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Акрон
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Ростов
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Урал
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Марсель
Хоккей. НХЛ
04:45
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
03
Хоккей. НХЛ
31.08
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
31
Все события
Фоторепортажи
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
13:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жильбер и Дегенкольб сошли с «Тур де Франс»

Велогонщики команды Lotto Soudal бельгиец Филипп Жильбер и немец Джон Дегенкольб досрочно завершили выступление на многодневной гонке «Тур де Франс», которая стартовала в субботу.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении на сайте команды, Жильбер попал в завал на первом этапе. По результатам обследования выяснилось, что у 38-летнего чемпиона мира-2012 перелом коленной чашечки. Жильбер получил аналогичную травму на «Тур де Франс» 2018 года.

«Хорошая новость в том, что это перелом без смещения. Сначала опасались проблем с сухожилиями и связками. Все могло быть хуже», — отметил велогонщик.

Также получивший травмы в результате падения Дегенкольб не сможет продолжить выступление на «Туре». На сайте велогонки сообщается, что он не уложился во временной лимит.

 Барби с мышцами Халка: невероятное тело красотки из Саратова
Ледовая трагедия: история любви одной из самых красивых фигуристок XX века
«Спартак» Тедеско и Цорна — лидер
СМИ: «Барселона» готова продать Месси в «Манчестер Сити»
«Зенит» встретится с «Локомотивом» и другие матчи дня в РПЛ
Леброн Джеймс установил рекорд и переписал историю НБА
Откуда у СКА проблемы с составом, и уволят ли Брагина
Британский супертяж нокаутировал соперника после трех нокдаунов
Первый гол русского финна в плей-офф НХЛ — победный (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь