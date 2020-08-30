Жильбер и Дегенкольб сошли с «Тур де Франс»
Велогонщики команды Lotto Soudal бельгиец Филипп Жильбер и немец Джон Дегенкольб досрочно завершили выступление на многодневной гонке «Тур де Франс», которая стартовала в субботу.
Велогонщики команды Lotto Soudal бельгиец Филипп Жильбер и немец Джон Дегенкольб досрочно завершили выступление на многодневной гонке «Тур де Франс», которая стартовала в субботу.
Как отмечается в сообщении на сайте команды, Жильбер попал в завал на первом этапе. По результатам обследования выяснилось, что у 38-летнего чемпиона мира-2012 перелом коленной чашечки. Жильбер получил аналогичную травму на «Тур де Франс» 2018 года.
«Хорошая новость в том, что это перелом без смещения. Сначала опасались проблем с сухожилиями и связками. Все могло быть хуже», — отметил велогонщик.
Также получивший травмы в результате падения Дегенкольб не сможет продолжить выступление на «Туре». На сайте велогонки сообщается, что он не уложился во временной лимит.