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19:16 (мск), источник: ТАСС

Иванов и Кирсанова победили на чемпионате России по маунтинбайку в кросс-кантри

ЧЕРКЕССК, 30 августа. /ТАСС/. Тимофей Иванов и Виктория Кирсанова одержали победы на чемпионате России по маунтинбайку в олимпийской дисциплине «кросс-кантри». Турнир завершилась на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии.

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Второе место у мужчин занял Иван Филатов, третьей — Сергей Николаев. У женщин серебро завоевала Вера Медведева, бронзу — Александра Ушакова.

«Высоты Архыза идеальны для профессиональной подготовки спортсменов и оздоровления, именно поэтому будем развивать спортивное направление и дальше. В ближайших планах — восстановление трасс для даунхилла и строительство любительских велодорожек. На курорте поступательно создаются условия для отдыха и восстановления для гостей со всей страны», — отметил генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев, его комментарий приводит пресс-служба компании.

Чемпионат России по маунтинбайку проводился на курорте «Архыз» во второй раз. В 2019 году на курорте прошло 11 велосоревнований различного уровня.

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