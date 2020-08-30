Иванов и Кирсанова победили на чемпионате России по маунтинбайку в кросс-кантри

«Высоты Архыза идеальны для профессиональной подготовки спортсменов и оздоровления, именно поэтому будем развивать спортивное направление и дальше. В ближайших планах — восстановление трасс для даунхилла и строительство любительских велодорожек. На курорте поступательно создаются условия для отдыха и восстановления для гостей со всей страны», — отметил генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев, его комментарий приводит пресс-служба компании.