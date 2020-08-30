Француз Алафилипп выиграл второй этап «Тур де Франс»
ТАСС, 30 августа. Француз Жюлиан Алафилипп из команды
ТАСС, 30 августа. Француз Жюлиан Алафилипп из команды
Второе место занял швейцарец Марк Хирши из Sunweb, третьим стал британец Саймон Йейтс из команды
Алафилипп возглавил общий зачет гонки (8:41.35), вторым идет Йейтс (отставание 4 секунды), третьим — Хирши (+0.7).
Третий этап протяженностью 198 км пройдет 31 августа.
«Тур де Франс» проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли