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19:54 (мск), источник: ТАСС

Француз Алафилипп выиграл второй этап «Тур де Франс»

ТАСС, 30 августа. Француз Жюлиан Алафилипп из команды Deceuninck-Quick Step стал победителем второго этапа шоссейной многодневной гонки «Тур де Франс». Он преодолел дистанцию 186 км за 4 часа 55 минут 27 секунд.

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Источник: AP 2020

Второе место занял швейцарец Марк Хирши из Sunweb, третьим стал британец Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott.

Во время загрузки произошла ошибка.

Алафилипп возглавил общий зачет гонки (8:41.35), вторым идет Йейтс (отставание 4 секунды), третьим — Хирши (+0.7).

Во время загрузки произошла ошибка.

Третий этап протяженностью 198 км пройдет 31 августа.

«Тур де Франс» проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских полях. В прошлом году победителем стал колумбийский велогонщик команды Ineos Эган Берналь.

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