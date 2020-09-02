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20:58 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан «Астаны» поднялся на девятое место в общем зачете «Тур де Франс»

Бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Вут ван Арт победил на пятом этапе «Тур де Франс», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: instagram.com/proteamastana

Этап протяженностью 183 километров закончился массовым спринтом в Прива. Ван Арт финишировал первым, вторым стал нидерландский велогонщик Кес Бол (Sunweb), а третьим — ирландец Сэм Беннетт (Deceuninck — Quick Step).

Лучшим из казахстанской «Астаны» стал канадец Уго Уль, финишировавший 15-м со временем победителя. Такое же время показал и капитан «Астаны» Мигель Анхель Лопес, но он стал 19-м. Казахстанец Алексей Луценко финишировал 101-м и проиграл победителю две минуты 33 секунды.

Этап не внес бы значительных изменений в общий зачет, но прежний лидер француз Жюлиан Алафилипп (Deceuninck — Quick Step) взял бачок позже, чем предусмотрено правилами (если дополнительных указаний нет в правилах, брать бачок и питание позже чем за 20 километров до финиша запрещено), и был оштрафован на 20 секунд. Новым лидером стал британский велогонщик команды Mitchelton-Scott Адам Йейтс. Вторым и третьим идут словенцы Примож Роглич (Jumbo-Visma, + 3 секунды) и Тадей Погачар (UAE, +7). Алафилипп занимает 16-е место (+16).

Лучшим из «Астаны» является Лопес, который переместился с десятого на девятое место. Он уступает Йейтсу 13 секунд. Луценко занимает 37 место, уступая лидеру пять минут 50 секунд.

Маршрут шестого этапа «Тур де Франс», который пройдет 3 сентября, предусматривает финиш в гору высшей категории.

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