Луценко из «Астаны» выиграл шестой этап на «Тур де Франс»

Пелотон преодолел дистанцию протяженностью в 191 километров из Ле-Тей в Мон-Эгуаль. Луценко финишировал первым с результатом четыре часа, 32 минуты и 34 секунды. Для казахстанца это первый подобный успех на «Тур де Франс».