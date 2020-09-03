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18:19 (мск), источник: Vesti.kz

Луценко из «Астаны» выиграл шестой этап на «Тур де Франс»

Велогонщик «Астаны» Алексей Луценко стал победителем шестого этапа престижной многодневки «Тур де Франс», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Пелотон преодолел дистанцию протяженностью в 191 километров из Ле-Тей в Мон-Эгуаль. Луценко финишировал первым с результатом четыре часа, 32 минуты и 34 секунды. Для казахстанца это первый подобный успех на «Тур де Франс».

Вторым стал испанец Хесус Херрада из Cofidis (+55 секунд), а третьим Грег ван Авермэт из CCC Team (+2,15 минуты). Капитан «Астаны» Мигель Анхель Лопес финишировал 25-м.

В генеральной классификации Луценко поднялся на 26-е место, а Лопес опустился на десятую строчку.

Лидером генеральной классификацией остается британский велогонщик команды Mitchelton-Scott Адам Йейтс (27 часов 3 минуты 57 секунд), вторым и третьим идут словенцы Примож Роглич (Jumbo-Visma, + 3 секунды) и Тадей Погачар (UAE-Team Emirates, +7 секунд).

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