Луценко из «Астаны» выиграл шестой этап на «Тур де Франс»
Велогонщик «Астаны» Алексей Луценко стал победителем шестого этапа престижной многодневки «Тур де Франс», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Велогонщик «Астаны» Алексей Луценко стал победителем шестого этапа престижной многодневки «Тур де Франс», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Пелотон преодолел дистанцию протяженностью в 191 километров из
Вторым стал испанец Хесус Херрада из Cofidis (+55 секунд), а третьим Грег ван Авермэт из CCC Team (+2,15 минуты). Капитан «Астаны» Мигель Анхель Лопес финишировал 25-м.
В генеральной классификации Луценко поднялся на 26-е место, а Лопес опустился на десятую строчку.
Лидером генеральной классификацией остается британский велогонщик команды