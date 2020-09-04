Велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы

Я обратил внимание, что он был на вираже наверху, скорости у него не было. Подумал, что он сейчас упадет, так и случилось. Его подкосило, но это не та травма, о которой мы говорим. В итоге, по ходу, ему стало плохо, и он потерял сознание на велосипеде, почему он и упал.

Вячеслав Екимов