Велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российский велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российский велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на
«Он был на вираже, там и упал. Его отнесли на носилках. Подъехала машина реанимации, но его не спасли», — сказал Екимов.
Соревнования проходят на велотреке «Крылатское».
Я обратил внимание, что он был на вираже наверху, скорости у него не было. Подумал, что он сейчас упадет, так и случилось. Его подкосило, но это не та травма, о которой мы говорим. В итоге, по ходу, ему стало плохо, и он потерял сознание на велосипеде, почему он и упал.
По словам главы федерации, сначала спортсмену пыталась помочь медицинская бригада, прикомандированная к соревнованиям. «Потом его на носилках вынесли на парковку. Реанимация приехала через минут 10−15. Все действия проводили уже там, но в итоге ничего не помогло», — рассказал Екимов. Врачи ничего не сказали, они вышли и стали спрашивать сведения. Сейчас ждут полицию, чтобы все это оформлять", — добавил он.
Слова соболезнования выразила Федерация велосипедного спорта России. «Федерация велосипедного спорта России с прискорбием сообщает о трагическом инциденте на
Свешникову было 22 года, на чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года он занял второе место в мэдисоне, на Кубке России — 2019 стал победителем в гонке по очкам.