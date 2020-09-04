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20:36 (мск), источник: ТАСС

Велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российский велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

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Источник: Reuters

«Он был на вираже, там и упал. Его отнесли на носилках. Подъехала машина реанимации, но его не спасли», — сказал Екимов.

Соревнования проходят на велотреке «Крылатское».

Я обратил внимание, что он был на вираже наверху, скорости у него не было. Подумал, что он сейчас упадет, так и случилось. Его подкосило, но это не та травма, о которой мы говорим. В итоге, по ходу, ему стало плохо, и он потерял сознание на велосипеде, почему он и упал.
Вячеслав Екимов

По словам главы федерации, сначала спортсмену пыталась помочь медицинская бригада, прикомандированная к соревнованиям. «Потом его на носилках вынесли на парковку. Реанимация приехала через минут 10−15. Все действия проводили уже там, но в итоге ничего не помогло», — рассказал Екимов. Врачи ничего не сказали, они вышли и стали спрашивать сведения. Сейчас ждут полицию, чтобы все это оформлять", — добавил он.

Слова соболезнования выразила Федерация велосипедного спорта России. «Федерация велосипедного спорта России с прискорбием сообщает о трагическом инциденте на Гран-при Москвы, который унес жизнь велогонщика Павла Свешникова. Федерация велосипедного спорта России приносит соболезнования всем родным и близким гонщика», — говорится в заявлении федерации.

Свешникову было 22 года, на чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года он занял второе место в мэдисоне, на Кубке России — 2019 стал победителем в гонке по очкам.

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