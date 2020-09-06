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19:04 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан «Астаны» потерял две строчки в общем зачете «Тур де Франс» после девятого этапа

Словенский велогонщик Примож Роглич возглавил генеральную классификацию «Тур де Франс» после девятого этапа, а капитан «Астаны» колумбиец Мигель Анхель Лопес опустился на девятую строчку, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Гонка стартовала в По, а пелотон за 153 километра дистанции преодолел четыре категорийные вершины. На финиш в Ларен первым приехал словенец Тадей Погачар (UAE), Роглич (Jumbo-Visma) стал вторым, третьим — швейцарец Марк Хирши (Sunweb). Лучшим из «Астаны» стал Лопес, который финишировал 16-м и проиграл победителю 54 секунды.

Начавший этап в желтой майке лидера британец Адам Йейтс (Mitchelton-Scott) также проиграл 54 секунды и позволил Рогличу возглавить генеральную классификацию. Вторым идет победитель «Тур де Франс"-2019 колумбиец Эган Берналь (Ineos Grenadiers, +21 секунда), а третьим — француз Гийом Мартен из Cofidis, Solutions Crédits (+28).

Лопес переместился с седьмого на девятое место и теперь проигрывает лидеру общего зачета одну минуту и 15 секунд.

В понедельник, 7 сентября, на «Тур де Франс» будет день отдыха. Напомним, казахстанский велогонщик Алексей Луценко стал победителем шестого этапа. Это пока единственная победа «Астаны» на «Тур де Франс-2020».

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