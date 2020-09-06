Капитан «Астаны» потерял две строчки в общем зачете «Тур де Франс» после девятого этапа

Гонка стартовала в По, а пелотон за 153 километра дистанции преодолел четыре категорийные вершины. На финиш в Ларен первым приехал словенец Тадей Погачар (UAE), Роглич (Jumbo-Visma) стал вторым, третьим — швейцарец Марк Хирши (Sunweb). Лучшим из «Астаны» стал Лопес, который финишировал 16-м и проиграл победителю 54 секунды.
Начавший этап в желтой майке лидера британец Адам Йейтс (Mitchelton-Scott) также проиграл 54 секунды и позволил Рогличу возглавить генеральную классификацию. Вторым идет победитель «Тур де Франс"-2019 колумбиец Эган Берналь (Ineos Grenadiers, +21 секунда), а третьим — француз Гийом Мартен из Cofidis, Solutions Crédits (+28).
Лопес переместился с седьмого на девятое место и теперь проигрывает лидеру общего зачета одну минуту и 15 секунд.
В понедельник, 7 сентября, на «Тур де Франс» будет день отдыха. Напомним, казахстанский велогонщик Алексей Луценко стал победителем шестого этапа. Это пока единственная победа «Астаны» на «Тур де Франс-2020».