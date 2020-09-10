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12:31 (мск), источник: Prosports.kz

«У «Астаны» первый сход на «Тур де Франс». Стал известен диагноз гонщика после падения

Минус один помощник капитана в горах.

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На 11 этапе «Тур де Франс» сразу несколько гонщиков «Астаны» угодили в завал. К сожалению, испанец Йон Исагирре не смог продолжить гонку, сообщает Prosports.kz.

В результате завала один из важнейших помощников Мигеля Анхеля Лопеса в горах был госпитализирован в больницу Пуатье с подозрением на перелом ключицы. К сожалению, диагноз подтвердился, и он выбыл до конца сезона.

«Йону Исагирре поставили диагноз. У него перелом правой ключицы и перелом третьей пястной кости. Кроме того ему наложили несколько швов на подбородке и щеке. Эту ночь он проведет в больнице под наблюдением врачей», — говорится в заявлении команды.

Таким образом, в столичной команде осталось семь гонщиков перед решающими горными этапами в Массив Централь и Альпах. Теперь в крутых подъемах капитана будут поддерживать брат Йона Горка, Алексей Луценко, Луис Леон Санчес и Харольд Техада.

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