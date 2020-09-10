Велогонщик Закарин расстроен тем, что ему пришлось завершить выступление на «Тур де Франс»

Закарин попал в завал во время 11-го этапа, прошедшего в среду. Рентген показал у 30-летнего спортсмена перелом ребра. В связи с травмой он снялся с велогонки.
«Расстроен, так как очень ждал несколько горных этапов и хотел пробовать, но продолжать гонку нет возможности, — написал Закарин. — Будем пересматривать календарь, надеюсь, что восстановление пройдет быстро».
Перед 12-м этапом Закарин шел на 32-м месте в общем зачете гонки. Из россиян участие в «Тур де Франс» продолжает Павел Сиваков (Ineos).
«Тур де Франс» проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских Полях.