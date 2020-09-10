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18:25 (мск), источник: ТАСС

Велогонщик Закарин расстроен тем, что ему пришлось завершить выступление на «Тур де Франс»

ТАСС, 10 сентября. Российский велогонщик Ильнур Закарин из ССС Team расстроен тем, что ему пришлось досрочно завершить выступление на многодневке «Тур де Франс». Об этом спортсмен написал в своем аккаунте в Instagram.

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Закарин попал в завал во время 11-го этапа, прошедшего в среду. Рентген показал у 30-летнего спортсмена перелом ребра. В связи с травмой он снялся с велогонки.

«Расстроен, так как очень ждал несколько горных этапов и хотел пробовать, но продолжать гонку нет возможности, — написал Закарин. — Будем пересматривать календарь, надеюсь, что восстановление пройдет быстро».

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед 12-м этапом Закарин шел на 32-м месте в общем зачете гонки. Из россиян участие в «Тур де Франс» продолжает Павел Сиваков (Ineos).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Тур де Франс» проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских Полях.

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