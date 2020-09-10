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18:44 (мск), источник: ТАСС

Швейцарец Хирши выиграл 12-й этап «Тур де Франс»

ТАСС, 10 сентября. Швейцарец Марк Хирши из команды Sunweb стал победителем 12-го этапа шоссейной веломногодневки «Тур де Франс». Он преодолел дистанцию 218 км за 5 часов 8 минут 49 секунд.

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Источник: AP 2020

Второе место занял француз Пьер Роллан из Vital Concept, третье — датчанин Сёрен Краг Андерсен из Sunweb.

13-й этап по горной местности протяженностью 191,5 км пройдет 11 сентября.

«Тур де Франс» проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских Полях. В прошлом году победителем стал колумбийский велогонщик команды Ineos Эган Берналь.

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