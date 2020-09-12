Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье
Ницца
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас
Саутгемптон
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эйбар
Сельта
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Урал
Химки
31
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Лидс
Футбол. Зарубежный
19:30
Гранада
Атлетик
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм
Арсенал
03
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Кадис
Осасуна
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
ХК Динамо
ОТ
45
Футбол. Премьер-лига
13:45
Тамбов
Уфа
20
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Куньлунь
54
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
ЦСКА
15
Хоккей. НХЛ
13.09
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
16:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дмитриев и Гниденко выиграли кейрин на Гран-при Санкт-Петербурга

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Россияне Денис Дмитриев и Екатерина Гниденко победили в кейрине на Гран-при Санкт-Петербурга по велоспорту на треке.

Наверх

На соревнованиях, которые входят в календарь Международного союза велосипедистов (UCI), Дмитриев финишировал первым, вторым стал Александр Дубченко, третьим — Алексей Ткачев. У женщин второй и третьей вслед за Гниденко стали Серафима Гришина и Елена Брежнива (все — Россия).

В мужском мэдисоне все призовые места заняли представители Белоруссии: победили Артур Кириевич/Владислав Савчиц, вторыми стали Кирилл Примаков/Марк Гринкевич, третьими — Никита Семашко/Эдуард Ксендзов.

В женском мэдисоне первенствовали россиянки Ангелина Антипова/Ольга Никишина, второе место заняли представительницы Белоруссии Диана Лебедь/Анастасия Богданова, третьими стали София Володина/Алина Мелихова (Россия).

 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Российская спортсменка исполнила трюк с переодеванием и удивила фанатов
«Локомотив» снова интересуется экс-игроком «Юве» и «Баварии»
Экс-чемпион России расторг контракт с новичком РПЛ
«Локомотив» сделал финальное предложение по форварду «Порту»
В США сравнили российского игрока НХЛ с мусором
«Арсенал» победил в лондонском дерби в стартовой игре сезона АПЛ
Дерби ЦСКА — «Спартак» и другие: Топ-5 ставок выходных
Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Арсеналом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь