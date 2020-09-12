Дмитриев и Гниденко выиграли кейрин на Гран-при Санкт-Петербурга

На соревнованиях, которые входят в календарь Международного союза велосипедистов (UCI), Дмитриев финишировал первым, вторым стал Александр Дубченко, третьим — Алексей Ткачев. У женщин второй и третьей вслед за Гниденко стали Серафима Гришина и Елена Брежнива (все — Россия).