Дмитриев и Гниденко выиграли кейрин на Гран-при Санкт-Петербурга
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Россияне Денис Дмитриев и Екатерина Гниденко победили в кейрине на
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Россияне Денис Дмитриев и Екатерина Гниденко победили в кейрине на
На соревнованиях, которые входят в календарь Международного союза велосипедистов (UCI), Дмитриев финишировал первым, вторым стал Александр Дубченко, третьим — Алексей Ткачев. У женщин второй и третьей вслед за Гниденко стали Серафима Гришина и Елена Брежнива (все — Россия).
В мужском мэдисоне все призовые места заняли представители Белоруссии: победили Артур Кириевич/Владислав Савчиц, вторыми стали Кирилл Примаков/Марк Гринкевич, третьими — Никита Семашко/Эдуард Ксендзов.
В женском мэдисоне первенствовали россиянки Ангелина Антипова/Ольга Никишина, второе место заняли представительницы Белоруссии Диана Лебедь/Анастасия Богданова, третьими стали София Володина/Алина Мелихова (Россия).