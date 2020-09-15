Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Динамо К
АЗ
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Авангард
СКА
31
Хоккей. КХЛ
2-й период
Витязь
Динамо Мн
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак
Трактор
02
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи
Металлург Мг
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик
Автомобилист
14
Футбол. Еврокубки
21:00
ПАОК
Бенфика
Футбол. Еврокубки
21:30
Гент
Рапид В
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Лион
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Торпедо НН
62
Хоккей. НХЛ
16.09
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Футбол. Кубок России
13:00
Зенит Ир
Химки
01
Все события
Фоторепортажи
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
19:11 (мск), источник: ТАСС

Немец Кемна стал победителем 16-го этапа «Тур де Франс», Сиваков — четвертый

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Немец Леннард Кемна из команды Bora-Hansgrohe выиграл 16-й этап шоссейной веломногодневки «Тур де Франс». Он преодолел дистанцию 164 км за 4 часа 12 минут 52 секунды.

Наверх

Вторым к финишу пришел эквадорец Ричард Карапас из Ineos, третьим стал швейцарец Себастьен Райхенбах из FDJ. Россиянин Павел Сиваков (Ineos) стал четвертым. Ильнур Закарин (ССС Team) прекратил участие в гонке из-за перелома ребра.

17-й этап протяженностью 170 км по горной местности пройдет 16 сентября.

«Тур де Франс» проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских Полях. В прошлом году победителем стал колумбийский велогонщик команды Ineos Эган Берналь.

 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Алена Косторная впервые прокомментировала уход от Тутберидзе, причем сделала это без тени стеснения
Гурьянов вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
Экс-капитан «Зенита» перешел в клуб АПЛ
Реванш Емельяненко — Исмаилов организован не будет
«Химки» победили иркутский «Зенит» в матче группового этапа КР
«Краснодар» получил бронзовые медали за прошлый сезон РПЛ
Киевское «Динамо» играет с АЗ в отборе ЛЧ (трансляция)
«Фейенорд» арендовал футболиста «Краснодара»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь