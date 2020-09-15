Немец Кемна стал победителем 16-го этапа «Тур де Франс», Сиваков — четвертый
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Немец Леннард Кемна из команды
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Немец Леннард Кемна из команды
Вторым к финишу пришел эквадорец Ричард Карапас из Ineos, третьим стал швейцарец Себастьен Райхенбах из FDJ. Россиянин Павел Сиваков (Ineos) стал четвертым. Ильнур Закарин (ССС Team) прекратил участие в гонке
17-й этап протяженностью 170 км по горной местности пройдет 16 сентября.
«Тур де Франс» проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли