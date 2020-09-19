Тадей Погачар стал лидером «Тур де Франс» перед парадным этапом

В субботу на предпоследнем этапе «Тур де Франс» состоялась индивидуальная гонка с раздельным стартом протяженностью 36,2 км. Погачар выиграл «разделку», нидерландский велогонщик Том Дюмулен (Jumbo-Visma) стал вторым (+1 минута 21 секунда), третьим — австралиец Ричи Порт из Trek — Segafredo (+1 минута 21 секунда).

Погачар также лидирует в молодежной и горной классификациях перед спринтерским этапом с финишем на Елисейских полях. Этот этап считается парадным и обычно не вносит изменений в общий зачет.