Тадей Погачар стал лидером «Тур де Франс» перед парадным этапом
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Словенский велогонщик Тадей Погачар (UAE) возглавил генеральную классификацию перед последним этапом «Тур де Франс» — 2020.
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Словенский велогонщик Тадей Погачар (UAE) возглавил генеральную классификацию перед последним этапом «Тур де Франс» — 2020.
В субботу на предпоследнем этапе «Тур де Франс» состоялась индивидуальная гонка с раздельным стартом протяженностью 36,2 км. Погачар выиграл «разделку», нидерландский велогонщик Том Дюмулен (Jumbo-Visma) стал вторым (+1 минута 21 секунда), третьим — австралиец Ричи Порт из Trek — Segafredo (+1 минута 21 секунда).
Стартовавший в качестве лидера гонки словенец Примож Роглич (Jumbo Visma) проиграл Погачару на этапе 1 минуту 56 секунд.
Таким образом Погачар стал новым лидером, Роглич проигрывает ему 59 секунд в общем зачете, Порт идет третьим (+3 минуты 30 секунд).
Погачар также лидирует в молодежной и горной классификациях перед спринтерским этапом с финишем на Елисейских полях. Этот этап считается парадным и обычно не вносит изменений в общий зачет.