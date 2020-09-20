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15:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

73-летнего победителя «Тур де Франс» на тренировке сбила машина

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Победитель «Тур де Франс» — 1980 Йоп Зутемелк был сбит машиной на тренировке во Франции, сообщает NOS.

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Источник: AFP 2020

Он был доставлен в больницу Парижа на вертолете. По предварительной информации, у Зутемелка сломаны обе руки и нога.

Предполагалось, что Зутемелк будет присутствовать на финальном этапе «Тур де Франс» — 2020 на Елисейских полях.

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