Погачар стал первым словенцем в истории, выигравшим «Тур де Франс»
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Велогонщик команды UAE Тадей Погачар стал первым словенцем, победившим в генеральной классификации «Тур де Франс».
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Велогонщик команды UAE Тадей Погачар стал первым словенцем, победившим в генеральной классификации «Тур де Франс».
Погачар возглавил общий зачет после индивидуальной гонки, которую выиграл в субботу. На финиш заключительного «парадного» этапа на Елисейских полях в Париже он приехал в общей группе.
В генеральной классификации Погачар опередил словенца Приможа Роглича из
При этом Погачар выиграл еще две классификации, получив по итогам «Тур де Франс» майки «горного короля» и лучшего молодого гонщика.
Обладателем зеленой майки лучшего спринтера стал Сэм Беннетт из Deceuninck — Quick Step — первый ирландец c 1989 года, которому покорилось это достижение. Беннетт выиграл и заключительный этап «Большой петли"-2020.
21 сентября Погачару, для которого нынешний «Тур де Франс» был дебютным, исполнится 22 года.