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20:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Погачар стал первым словенцем в истории, выигравшим «Тур де Франс»

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Велогонщик команды UAE Тадей Погачар стал первым словенцем, победившим в генеральной классификации «Тур де Франс».

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Источник: AP 2020

Погачар возглавил общий зачет после индивидуальной гонки, которую выиграл в субботу. На финиш заключительного «парадного» этапа на Елисейских полях в Париже он приехал в общей группе.

В генеральной классификации Погачар опередил словенца Приможа Роглича из Jumbo-Visma (+59 секунд), третьим стал австралиец Ричи Порт из Trek — Segafredo (+3 минуты 30 секунд).

При этом Погачар выиграл еще две классификации, получив по итогам «Тур де Франс» майки «горного короля» и лучшего молодого гонщика.

Обладателем зеленой майки лучшего спринтера стал Сэм Беннетт из Deceuninck — Quick Step — первый ирландец c 1989 года, которому покорилось это достижение. Беннетт выиграл и заключительный этап «Большой петли"-2020.

21 сентября Погачару, для которого нынешний «Тур де Франс» был дебютным, исполнится 22 года.

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