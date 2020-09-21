Словенец Погачар — самый молодой победитель «Тур де Франс» за 116 лет. Он родом из деревни, где живет 1000 человек
Все решилось в битве двух словенцев.
Все решилось в битве двух словенцев.
Во Франции традиционным дружеским этапом с финишем на Елисейских полях завершилась многодневка «Тур де Франс». А все самое интересное случилось за день до этого в гонке с раздельным стартом на 36,2 км между Люр и вершиной Ла Планш де Бель Фий. Юный словенский гений Тадей Погачар из команды
21-летний Погачар стал самым молодым победителем «Тур де Франс» за последние 116 лет. На первом месте в списке все еще идет француз Анри Корне, который выиграл «Большую петлю» в 19 лет. Словенец, кстати, сместил со второй строчки прошлогоднего чемпиона многодневки Эгана Берналя. Колумбийцу на момент победы исполнилось 22 года. Тадею 22 года исполнится уже завтра, 21 сентября.
Но вернемся к главной драме «Тура-2020». Перед стартом 20-го этапа Погачар проигрывал Рогличу 57 секунд. Ничего не предвещало провала лидера. И до разделки все уверенно ставили на Приможа, мастера подобных гонок. Но он начал проигрывать Тадею еще до начала подъема на Ла Планш де Бель Фий. На первой отсечке Примож уступал 13 секунд, на второй уже 36. На подъеме он пересел с разделочного на шоссейный велосипед, как и Тадей, стартовавший на 2 минуты раньше, и продолжил проигрывать. Погачар за 3 км до финиша перехватил виртуальное лидерство во всей многодневке. В итоге он сделал Роглича на почти 2 минуты. И не думайте, что Примож был так ужасен. Он показал 5-е время дня (из 146 участников). Проблема в том, что топовые раздельщики Дюмулан и Порт, занявшие 2-е и 3-е места на этапе, уступили Погачару 1.21. По меркам гонки с раздельным стартом на 36 км — это космос.
Погачар и сам был в шоке. Даже после окончания гонки словенец с трудом сдерживал эмоции, когда отвечал на вопросы журналистов. Кстати, в это время к нему подошел ошеломленный Роглич и поздравил.
«Мне кажется, я сплю. Не знаю, что сказать. Получить желтую майку лидера в последний день — просто мечта.
Выиграл не только я. Поздравляю команду, сегодня я просто рванул на финиш — и у меня получилось. Не слышал командное радио на подъеме, не знал расклада по времени, просто на полном газу гнал до самой вершины.
Мечтал только о том, чтобы попасть на «Тур де Франс», а теперь я здесь, и я только что выиграл последний этап… Невероятно! — приводит слова Погачара Cycling Weekly.
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В интервью Погачар не просто так упомянул о своих мечтах попасть на «Тур де Франс». Команда была не очень настроена, чтобы бросать молодого парня в пекло к опытным гонщикам, но уже в 2019 году после победы на этапах «Вуэльты» боссы пересмотрели свое решение. Так он и отправился во Францию. Верили в его победу они, конечно, мало. Говорили больше с осторожностью, но практика показала (в очередной раз), что опыт — еще не самое главное.
Погачар вырос в деревне Коменде, где население всего около 1000 человек. Многодетная семья (у гонщика есть брат и две сестры) вообще никак не была связана со спортом. Отец работал в компании, занимающейся деревообрабатывающей промышленностью, а мама в школе преподавала французский язык. В детстве Погачар больше любил гонять в футбол, чем крутить педали. Как и у многих спортсменов, все решила случайность.
Старший Брат Тилен записался в клуб Koncilija. На одну из тренировок с ним пришел 9-летний Тадей, но прокатиться на велосипеде у него не получилось. Мальчик был слишком мал. Тренеру пришлось пообещать ему, что весной он подрастет, и тогда ему подберут подходящий транспорт. Зимой же он тренировался на обычном велосипеде. Так его и затянуло. Правда, тренеры не видели в нем большого таланта. Тадей даже получил кличку Тамау («маленький мальчик»), потому что постоянно вынужден был догонять сверстников.
Гонщик раскрылся только в юниорском возрасте. Он выиграл чемпионат страны, знаменитую итальянскую гонку Giro della Lunigiana-2016, а через полторы недели финишировал третьим на чемпионате Европы. С каждым годом он только прогрессировал. Его первые тренеры говорят, что это еще не предел. У словенца хорошие скиллы для горных подъемов, а также бодрый спринт. Это то, что нужно для побед на чемпионатах мира и
В Словении его уже считают Лукой Дончичем (чемпион Европы-2017, суперзвезда НБА, играет за «Даллас Маверикс») среди велосипедистов. Перед подписанием контракта с
По ходу этой гонки словенцы, не стесняясь, друг друга поздравляли, хоть и выступают за разные команды. И вроде бы всех все устраивало. Роглич не первый год шел к победе на «Тур де Франс». Погачар — новичок, 2-е место — тоже круто. Но потом случилась эта разделка, прибившая Приможа и сделавшая из Тадея суперзвезду.