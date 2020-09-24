Чемпионат мира по велогонкам на шоссе стартует в Италии
ТАСС, 24 сентября. Очередной чемпионат мира по велосипедному спорту на шоссе стартует в Италии. Турнир завершится 27 сентября.
ТАСС, 24 сентября. Очередной чемпионат мира по велосипедному спорту на шоссе стартует в Италии. Турнир завершится 27 сентября.
Чемпионат мира пройдет в Имоле и регионе
В рамках чемпионата мира 2020 года будут разыграны четыре комплекта наград — у мужчин и женщин в индивидуальных и групповых гонках. Обладатели первых медалей станут известны после женской индивидуальной гонки (24 сентября), групповой старт состоится через два дня (26 сентября). Мужчины будут соревноваться 25 (индивидуальная гонка) и 27 (групповая гонка) сентября. В индивидуальных мужской и женской гонках Россия может выставить по два спортсмена, в групповой гонке выступят три женщины и шесть мужчин.
В женской индивидуальной гонке от России примет участие только чемпионка мира 2019 года среди юниоров Айгуль Гареева. На групповую гонку спортсменка тоже заявлена. Вместе с ней на старт выйдут Мария Новолодская и чемпионка России Диана Климова.
В мужской групповой гонке выступят Сергей Чернецкий, Вячеслав Кузнецов, Петр Рикунов, Денис Некрасов, Иван Ровный и Дмитрий Страхов, в индивидуальной — Рикунов и Андрей Степанов. Лидеры мужской сборной России Ильнур Закарин и Павел Сиваков пропустят чемпионат мира
На чемпионате мира 2019 года, проходившем в Великобритании, российские велогонщики не сумели завоевать ни одной награды. Победу в общем зачете тогда праздновали представители Нидерландов с двумя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой наградами. Вторыми были австралийцы (1−0−1), третье и четвертое места поделили датчане и американцы (1−0−0). Российские велосипедисты последний раз выигрывали медали чемпионата мира в 2009 году, когда Александр Колобнев стал вторым в групповой гонке.