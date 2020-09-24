Чемпионат мира по велогонкам на шоссе стартует в Италии

Источник: AP 2020

Чемпионат мира пройдет в Имоле и регионе Эмилия-Романья. Первоначально этот турнир должен был состояться в Швейцарии, однако летом страна отказалась от проведения соревнований из-за эпидемиологической обстановки. Программу чемпионата мира сократили, отменив гонки юниоров.

В рамках чемпионата мира 2020 года будут разыграны четыре комплекта наград — у мужчин и женщин в индивидуальных и групповых гонках. Обладатели первых медалей станут известны после женской индивидуальной гонки (24 сентября), групповой старт состоится через два дня (26 сентября). Мужчины будут соревноваться 25 (индивидуальная гонка) и 27 (групповая гонка) сентября. В индивидуальных мужской и женской гонках Россия может выставить по два спортсмена, в групповой гонке выступят три женщины и шесть мужчин.

В женской индивидуальной гонке от России примет участие только чемпионка мира 2019 года среди юниоров Айгуль Гареева. На групповую гонку спортсменка тоже заявлена. Вместе с ней на старт выйдут Мария Новолодская и чемпионка России Диана Климова.

В мужской групповой гонке выступят Сергей Чернецкий, Вячеслав Кузнецов, Петр Рикунов, Денис Некрасов, Иван Ровный и Дмитрий Страхов, в индивидуальной — Рикунов и Андрей Степанов. Лидеры мужской сборной России Ильнур Закарин и Павел Сиваков пропустят чемпионат мира из-за травм, полученных во время завершившейся в воскресенье многодневной гонки «Тур де Франс». Александр Власов готовится к «Джиро д'Италия».