Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Арарат-Армения
Целе
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Витязь
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Трактор
Футбол. Еврокубки
18:30
КуПС
Судува
Футбол. Еврокубки
19:00
Виктория Пл
Сеннерйюск
Футбол. Еврокубки
19:00
Фехервар
Реймс
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Амур
Футбол. Еврокубки
19:30
Ростов
Маккаби Хайфа
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Северсталь
Футбол. Еврокубки
20:00
Мура
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА Сф
Б-36
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Локомотива
Футбол. Еврокубки
20:00
Шарлеруа
Партизан
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Аланьяспор
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ
Риу Аве
Футбол. Еврокубки
20:00
Рига
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:00
Юргорден
ЧФР
Футбол. Еврокубки
20:00
Флориана
Флора
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Мотеруэлл
Футбол. Еврокубки
21:00
Стандард Л
Войводина
Футбол. Еврокубки
21:00
Шкендия
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
21:00
АПОЭЛ
Зриньски
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Пяст
Футбол. Еврокубки
21:00
Гранада
Локомотив Тб
Футбол. Еврокубки
21:00
Галатасарай
Хайдук С
Футбол. Еврокубки
21:00
Сараево
Будучност
Футбол. Еврокубки
21:00
Шериф
Дандолк
Футбол. Еврокубки
21:00
Клаксвик
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
21:15
Вольфсбург
Десна
Футбол. Еврокубки
21:30
Милан
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
21:30
ЛАСК
ДАК
Футбол. Еврокубки
21:30
Базель
Анортосис Фамагуста
Футбол. Еврокубки
21:30
Санкт-Галлен
АЕК
Футбол. Еврокубки
21:30
Легия
Дрита
Футбол. Еврокубки
21:45
Риека
Колос К
Футбол. Еврокубки
22:00
Виллем II
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
Абердин
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
25
Все события
Фоторепортажи
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
09:46 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат мира по велогонкам на шоссе стартует в Италии

ТАСС, 24 сентября. Очередной чемпионат мира по велосипедному спорту на шоссе стартует в Италии. Турнир завершится 27 сентября.

Наверх
Источник: AP 2020

Чемпионат мира пройдет в Имоле и регионе Эмилия-Романья. Первоначально этот турнир должен был состояться в Швейцарии, однако летом страна отказалась от проведения соревнований из-за эпидемиологической обстановки. Программу чемпионата мира сократили, отменив гонки юниоров.

В рамках чемпионата мира 2020 года будут разыграны четыре комплекта наград — у мужчин и женщин в индивидуальных и групповых гонках. Обладатели первых медалей станут известны после женской индивидуальной гонки (24 сентября), групповой старт состоится через два дня (26 сентября). Мужчины будут соревноваться 25 (индивидуальная гонка) и 27 (групповая гонка) сентября. В индивидуальных мужской и женской гонках Россия может выставить по два спортсмена, в групповой гонке выступят три женщины и шесть мужчин.

В женской индивидуальной гонке от России примет участие только чемпионка мира 2019 года среди юниоров Айгуль Гареева. На групповую гонку спортсменка тоже заявлена. Вместе с ней на старт выйдут Мария Новолодская и чемпионка России Диана Климова.

В мужской групповой гонке выступят Сергей Чернецкий, Вячеслав Кузнецов, Петр Рикунов, Денис Некрасов, Иван Ровный и Дмитрий Страхов, в индивидуальной — Рикунов и Андрей Степанов. Лидеры мужской сборной России Ильнур Закарин и Павел Сиваков пропустят чемпионат мира из-за травм, полученных во время завершившейся в воскресенье многодневной гонки «Тур де Франс». Александр Власов готовится к «Джиро д'Италия».

На чемпионате мира 2019 года, проходившем в Великобритании, российские велогонщики не сумели завоевать ни одной награды. Победу в общем зачете тогда праздновали представители Нидерландов с двумя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой наградами. Вторыми были австралийцы (1−0−1), третье и четвертое места поделили датчане и американцы (1−0−0). Российские велосипедисты последний раз выигрывали медали чемпионата мира в 2009 году, когда Александр Колобнев стал вторым в групповой гонке.

 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Проба пера. «Бавария» и «Севилья» разыграют Суперкубок УЕФА
Русские звезды «Тампы» в двух шагах от Кубка Стэнли
«Ростов» поборется за выход в раунд плей-офф ЛЕ с «Маккаби» (Х)
«Новый Хабиб» из UFC оказался фанатом Головкина
Игрок ПСЖ дисквалифицирован на четыре матча за плевок
Почему технарь «Локомотива» - урок для российских клубов в КХЛ
«Барселона» и «Атлетико» договорились о трансфере уругвайца
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь