Жюлиан Алафилипп выиграл групповую гонку на ЧМ по велоспорту на шоссе

Жюлиан Алафилипп выиграл групповую гонку на ЧМ по велоспорту на шоссе

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Француз Жюлиан Алафилипп завоевал золотую медаль в групповой гонке на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Имоле (Италия).