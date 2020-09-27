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18:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жюлиан Алафилипп выиграл групповую гонку на ЧМ по велоспорту на шоссе

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Француз Жюлиан Алафилипп завоевал золотую медаль в групповой гонке на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Имоле (Италия).

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Источник: AP 2020

Алафилипп показал время 6 часов 38 минут 34 секунды. Вторым стал бельгиец Ваут ван Арт (+24 секунды), бронзовая медаль у швейцарца Марка Хирши (+24 секунды).

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе проходил с 24 по 27 сентября.

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