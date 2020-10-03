Многодневная шоссейная велогонка «Джиро д’Италия» стартует в субботу

Источник: AP 2020

Изначально планировалось, что гонка 2020 года стартует 9 мая в Будапеште, однако из-за пандемии коронавируса весной было принято решение о переносе на начало октября. Из-за опасений за здоровье участников также перенесли старт гонки из Венгрии на островную часть Италии, где пройдут четыре этапа. Финиширует веломногодневка 25 октября в Милане.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--fe810acada562567cc74" data-vnd="fe810acada562567cc74" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fe810acada562567cc74" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый этап стартует в сицилийском городе Монреаль и финиширует в Палермо, спортсмены определят сильнейшего в гонке с раздельным стартом на дистанции 15 км. Три этапа из 21 будут проходить с раздельным стартом, это коснется и заключительного этапа с финишем в Милане. Выходной день намечен на 19 октября.

В числе участников «Джиро д’Италия» присутствуют лидеры сборной России Ильнур Закарин и Павел Кочетков. Они выступают за польскую команду ССС Team. Также участие в соревнованиях примет Александр Власов из Astana Pro Team.

«Джиро д'Италия» пройдет в 103-й раз, первая гонка была организована в 1909 году изданием La Gazzetta dello Sport. Пятикратными победителями многодневки являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские гонщики — Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).