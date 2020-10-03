Многодневная шоссейная велогонка «Джиро д’Италия» стартует в субботу
ТАСС, 3 октября. Престижная веломногодневка «Джиро д'Италия» стартует в субботу на острове Сицилия. В соревнованиях примут участие 22 команды.
ТАСС, 3 октября. Престижная веломногодневка «Джиро д'Италия» стартует в субботу на острове Сицилия. В соревнованиях примут участие 22 команды.
Изначально планировалось, что гонка 2020 года стартует 9 мая в Будапеште, однако
Первый этап стартует в сицилийском городе Монреаль и финиширует в Палермо, спортсмены определят сильнейшего в гонке с раздельным стартом на дистанции 15 км. Три этапа из 21 будут проходить с раздельным стартом, это коснется и заключительного этапа с финишем в Милане. Выходной день намечен на 19 октября.
«Джиро д'Италия» пройдет в 103-й раз, первая гонка была организована в 1909 году изданием La Gazzetta dello Sport. Пятикратными победителями многодневки являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские гонщики — Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).
Победителем «Джиро д'Италия» в 2019 году стал эквадорец Ричард Карапас из команды Movistar. Второе место занял тогда итальянец Винченцо Нибали (Bahrain Merida), третье — словенец Примож Роглич (Jumbo Visma). Закарину удалось выиграть 13-й этап, в итоговой квалификации россиянин показал 10-й результат.